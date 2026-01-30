#HOY:

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la derrota de Unión ante Lanús

El Tate y el Granate se enfrentaron en el Estadio Ciudad de Lanús, conocido como la Fortaleza. El resultado fue de 2-1 en favor al local.

Unión-Lanús | Torneo Apertura | Estadio Lanús. Foto: Juan Manuel FogliaUnión-Lanús | Torneo Apertura | Estadio Lanús. Foto: Juan Manuel Foglia
Unión perdió 2 a 1 ante Lanús en La Fortaleza, en un partido correspondiente a la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026.

El equipo de Leonardo Carol Madelón arrancó el año con la convicción de seguir sumando peso en una Liga Profesional cada vez más difícil.

Por su parte, Lanús está buscando consolidarse en el Torneo nacional tras obtener la Copa Sudamericana 2025.

El partido se jugó desde las 19:15hs en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Así quedaron las posiciones

