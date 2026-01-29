“Por Mauricio Martínez nos pedían un dinero que no teníamos”

“Quedamos conformes con el mercado de pases, fuimos por los puestos necesarios y con nombres específicos. Tenemos un cupo y veremos si lo utilizamos. Hay buen material abajo, estamos contentos con la pretemporada que se hizo, son muchos los chicos que están trabajando con el plantel”, fueron las palabras de Santiago Zurbriggen en la transmisión de Sol Play, luego de haberse encontrado con muchos conocidos por su pasado en Lanús.
De Brahian Cuello dijo que “es un ‘comodín’, puede jugar por los dos costados y también de media punta. Es una característica de jugador que no tenemos. También sumamos a Rayo González, que tiene esas mismas condiciones”.
De Menossi, el director deportivo tatengue señaló que “tiene experiencia, trayectoria y buen pie. Hay que ponerlo bien lo antes posible. En este mercado hicimos hincapié en el arquero, volante central y alguien por afuera. Esas fueron las prioridades, además de mantener la base”.
Luego habló de Mauricio Martínez, que finalmente jugará en Sarmiento de Junín: “Siempre estuvo en carpeta, el jugador quería venir, hasta el último día nos pedían un dinero que no teníamos. No podíamos asumir el riesgo y esperar hasta el último día y quedarnos sin nada. Por eso lo buscamos a Lucas Menossi. Era uno de los dos”.
Y agregó que “yo soy amigo de Mauricio, Central no iba a ceder al menos hasta el momento que nosotros podíamos esperar. No podíamos arriesgarnos hasta último momento. Nos decidimos un par de días antes del cierre del libro de pases por Menossi. Más no podíamos esperar”.
Por último, habló de Corvalán: “Hablé con Claudio, tengo aprecio por él, jugamos juntos. Hay decisiones que se toman en conjunto, hay que encontrar un punto medio, tratamos de resolverlo lo mejor que podíamos manteniendo las formas humanas. El punto clave es lo económico y eso está resuelto, ahora viene lo deportivo, aún tiene mercados abiertos para que encuentre club”.