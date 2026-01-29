Apuntes desde la “Fortaleza”

Bruno Pittón vuelve a ser titular en la cancha donde marcó el último gol que allí hizo Unión

Fue en el 2024 (el año pasado, ambos rivales no se enfrentaron) y Bruno conquistó el gol del empate definitivo. Vuelve a ser titular en Unión luego de 9 meses. Al final, “Caramelo” Martínez fue presentado en Sarmiento de Junín