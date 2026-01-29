Bruno Pittón vuelve a ser titular en la cancha donde marcó el último gol que allí hizo Unión
Fue en el 2024 (el año pasado, ambos rivales no se enfrentaron) y Bruno conquistó el gol del empate definitivo. Vuelve a ser titular en Unión luego de 9 meses. Al final, “Caramelo” Martínez fue presentado en Sarmiento de Junín
Bruno Pittón vuelve a jugar como titular tras la grave lesión que sufrió en 2025.
Este partido adquiere especial significado para Bruno Pittón, que volverá a ser titular en Unión luego de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en los primeros días de mayo del año pasado. Es que en esta cancha de Lanús, justamente, Bruno marcó el último gol que hizo Unión en la Fortaleza. Fue en el 1 a 1 de setiembre de 2024, cuando Lanús se puso en ventaja con un gol de penal de Bou (falta de Thiago Cardozo sobre Favio Alvarez) y Bruno lo igualó en el segundo tiempo.
* * * * *
Lucas Besozzi pertenece a Lanús, estuvo en Central Córdoba de Santiago del Estero y fue uno de los jugadores que apuntó Madelón para el plantel. En Santiago del Estero marcó tres goles en 25 partidos y la exigencia de Lanús fue la de cederlo pero a través de una venta. La imposibilidad económica de Unión para cumplir con ese requisito de la entidad dueña de su pase, conspiró contra esta posibilidad que se dio en la apertura misma del libro de pases. Besozzi ahora está en el radar de Tigre, que tendría abierta esta chance como consecuencia de realizar alguna venta al exterior. De todos modos, Besozzi formó parte del listado de concentrados en Lanús para este partido.
* * * * *
A propósito de esto, recordemos que Unión tiene esa posibilidad hasta el 10 de marzo por la cesión a préstamo de Enzo Rubio al Delfín de Ecuador. Este defensor que llegó el año pasado a Unión, procedente de River, no firmó planilla ni una sola vez en el primer equipo, pero cumple con el requisito de haberlo hecho, al menos, en el 25 por ciento de los partidos que jugó la reserva en el torneo Proyección. Esto le da, a Unión, una chance de sumar algún jugador que resulte necesario o que pueda aparecer en condiciones que hasta el momento no se dieron, a excepción de Mansilla, Cuello y Menossi, que son las tres caras nuevas del plantel.
La falta de dinero, la no realización de una venta que genere ingresos extraordinarios (al menos hasta ahora, pues el mercado de pases internacional sigue abierto) y la convicción de abrir espacio para que los juveniles tengan un lugar, han sido determinantes en este mercado de pases “flaco” de Unión. La salida de Mauricio Martínez (que fue presentado este jueves como jugador de Sarmiento de Junín) precipitó la búsqueda de un jugador de esas características (llegó Menossi), tal como aconteció con Mansilla, pues el club no pudo hacer uso de la opción por Tagliamonte (medio millón de dólares). Cuello se adapta, por lo que se señala desde adentro, al esquema de juego de Madelón y puede ser una alternativa de volante por afuera. Misael Aguirre ya tuvo su debut oficial, Grella lo hizo el año pasado y es un jugador en el que Madelón sigue fijándose, Giaccone aparece como una alternativa más para el sector central del mediocampo y no se descarta que sigan apareciendo nombres de juveniles, según lo que se ha esbozado como política deportiva en este momento.
Fueron arduos los días de trabajo de Santiago Zurbriggen, que todavía no cumplió un mes de manera oficial desde que fue presentado como director deportivo. El ex lateral de Unión, con dos ascensos en sus espaldas vistiendo la camiseta rojiblanca, es uno de los que estuvo presente en la Fortaleza granate. Y a propósito de ello, un ex ocupante de la secretaría técnica del club –Esteban Amut- durante la gestión de Roberto Battión, comenzó a trabajar hace unos diez días en Gimnasia y Esgrima La Plata, como secretario técnico, acompañando al flamante director deportivo, que es Germán Brunati, quien en algún momento se lo mencionó con chances de llegar a Unión, hubo un par de comunicaciones pero el interés no prosperó.
* * * * *
Hace mucho tiempo que Unión no puede ganarle a Lanús de visitante. Con Madelón de entrenador, lo hizo en el 2016 (gol de Gamba para la victoria por 1 a 0). También le ganó en el 2017 en Buenos Aires (2 a 1 con tantos de Manuel De Iriondo y Gamba), pero este partido fue en cancha de Arsenal y por Copa Argentina. También hace mucho que Lanús no le gana a Unión jugando como local. La última vez también fue en 2017 (2 a 1 y al gol tatengue lo hizo Bottinelli, también con Madelón de entrenador), en tanto que los últimos tres partidos que se jugaron en la Fortaleza, entre ambos clubes, terminaron empatados (dos veces 1 a 1 y la otra 2 a 2).
El festejo de Bruno Pittón en aquel encuentro de setiembre del 2024, cuando Unión empató con Lanús y el lateral por izquierda marcó el tanto rojiblanco.
* * * * *
El primer choque entre ambos, en Primera y en esa cancha (con una “escenografía” muy distinta pues la mayor parte de tribunas eran de madera), fue en 1969. Empataron aquella vez 1 a 1, con goles de De Mario para Lanús y del recordado “Negro” Luis Angel Fredes para Unión. El equipo tatengue alistó ese día a Garzón; Silguero, Artucio, Miño y Delbianco; Fredes, Toyé y Cañete; Zuviría, Escalante y el “Loco” Mendoza. La mayoría de todos esos jugadores habían surgido de Unión y, en el caso del “Torito” Zuviría, luego se fue a Argentinos Juniors cuando Unión descendió en 1970 e hizo una buena carrera en el Barcelona, donde todavía se lo recuerda y se quedó a vivir en una localidad muy cercana a la capital catalana.
* * * * *
Muchos nombres en común entre ambos clubes y algunos de ellos de mucha trascendencia en el caso de Unión, como por ejemplo es el de Diego Barisone (falleció siendo jugador de Lanús) y Nery Pumpido, que surgió en Unión y finalizó su carrera deportiva en Lanús. Otro que vistió ambas camisetas es el actual director deportivo, ya que Santiago Zurbriggen también forma parte de esta extensa lista de hombres en común. Luego, “Pomelo” Ribeca (con tres o cuatro grandes temporadas en Unión), Darío Cabrol, el “Loco” Marzo, Sebastián Clotet y el “Potro” Echaniz son otros nombres que se destacan, al margen de los entrenadores (sobre todo Mario Zanabria y Darío Kudelka).
* * * * *
En el historial bastante parejo de 41 partidos en la máxima categoría (este es el 42), hay varios que se recuerdan pero uno que se sale totalmente del molde y fue el que se jugó en la temporada 90-91. En esa ocasión, Unión y Lanús llegaron al cierre de la temporada teniendo que definir un descenso. En Unión, el entrenador era Carlos Trullet, mientras que a Lanús lo dirigía alguien que se lo recuerda con mucho cariño en este club: Miguel Angel Russo. Unión lo ganaba al partido cómodamente por 3 a 0 con goles de Víctor Rogelio Ramos, Cabrol y Talarico, hasta que Lanús se puso 3 a 2 con dos anotaciones de Guillermo Alonso. El final fue tremendamente emotivo, Unión mantuvo la categoría y Lanús descendió.