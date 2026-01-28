De aquel pibe de Pompeya a este hombre que enseñó fútbol en EEUU y ahora lo buscaron de Marruecos

Dejó su barrio natal de Pompeya para llegar a Nueva York, hace 26 años e iniciar un recorrido que no imaginó cuando se recibió de director técnico. Luis Nuñez no reniega en absoluto de su pasado, dice cada cinco minutos que su lugar en el mundo está en Santa Fe pero mira hacia atrás y se encuentra con logros impensados, como el de haberse desarrollado en el fútbol y llegar a dirigir en las juveniles de la Juventus de Italia. Pero el destino le tenía reservada una “perlita”: el ofrecimiento de Marruecos para desarrollar un proyecto a cuatro años en un país que se prepara para ser sede de un Mundial (en el 2030), pero que ha tenido un franco crecimiento y viene de ser semifinalista en Qatar 2022.
“Siempre la encuentro un poquito más linda a Santa Fe y, este año, más limpia. Creo que no solo es cuestión municipal sino también cultural”, dice Luis Nuñez con ese brillo en los ojos que aparece cada vez que le toca hablar de la ciudad en la que nació.
“El objetivo máximo fue el de llegar a dirigir a las inferiores de la Juventus en el 2021 y 2022. Era un lindo decorado para la torta y pensé que el fútbol no me iba a dar más que eso, que ya era demasiado. Estuve un año y pico sin trabajar porque consideré que no podía alcanzar algo superior. Ni me lo había imaginado cuando estudié y me recibí en la década del 80 en la escuela de técnicos de Santa Fe”, continúa Nuñez con su relato.
-¿Y entonces?
-Impensadamente surgió una llamada para conocer Marruecos y presentar un proyecto parecido al que presenté en Estados Unidos para comenzar un trabajo de base en las escuelas primarias y secundarias con el fútbol. En forma paralela, terminé cursos de Conmebol para seguir adaptándome a un mundo del fútbol donde todo es marketing, desarrollo, capitales privados, etcétera.
-¿Te conocían y te pidieron que presentes un proyecto para luego invitarte a conocer el país?
-Es que no hubo proyecto sino invitación para estudiar cómo se trabaja en Casablanca y comenzar a trabajar con fondos de la corona local y de algunos países. Ellos están pensando en el 2030, porque Marruecos será sede del Mundial y está creciendo muchísimo. Nosotros, en Estados Unidos, arrancamos con 20 chicos y terminamos con 11.500 jugando al fútbol cuando nunca habían jugado al fútbol. Marruecos es más futbolero, es un país donde los chicos ya juegan naturalmente porque les apasiona. El objetivo es promover cientos o miles de chicos que ya saben jugar al fútbol, a equipos amateur con proyección profesional.
-¿Podríastrazar una comparación con Santa Fe?
-Hacé de cuenta que estaré a cargo de Pucará y supervisaré a otros clubes como Ciclón Racing o El Quillá que planean a cuatro años jugar en Primera División. No hay competencia de divisiones inferiores, entonces la idea es armar lo que hicimos en Estados Unidos con el objetivo puesto en el 2030. Por ejemplo, armar intercolegiales, sacar los mejores jugadores de las escuelas y alimentar a los clubes.
Con Diego, su hijo, en el estadio de Boston en la Copa América de 2016
-¿Por qué se dio el crecimiento de Marruecos en los últimos tiempos?
-Marruecos tiene un gran parecido socio económico, político y cultural a la Argentina. Entonces, uno se pregunta cómo somos campeones del mundo con el despelote que es el fútbol argentino y con los problemas que existen. Hay muchísima materia prima allá. No lo digo yo, porque ya Bilardo lo viene diciendo desde hace 30 años con relación al fútbol africano. Hay 63 jugadores marroquíes jugando en Europa y hay más en equipos top que jugadores argentinos.
-¿Por dónde vino tanta influencia?
-Hace diez años te dije que hay que enseñarles a los chicos a ganar. Entonces, a Marruecos llegaron muchos técnicos españoles, ingleses y franceses, que le dieron más competencia. En Argentina, Lanús y Vélez vienen sacando más jugadores en los últimos tiempos porque salieron campeones. Llegan con la mentalidad ganadora a jugar a Primera. Cuando vos jugás en equipos que ganan, te resulta más fácil ganar como profesional. Y algo de eso empezaron a adquirir en Marruecos porque, últimamente, les está yendo muy bien en todas las categorías y también en mujeres.
-¿Vas a poner más énfasis en la formación o en la competencia?
-Lo mío será organizativo, estructural... Vienen de ganar, ya saben competir. Y formativo tampoco, se los puede moldear… Creo que va por lo primero que te dije.
-¿Qué viste en todo el tiempo que estuviste en Marruecos?
-Son muy fanáticos, más que nosotros… Si ellos salen campeones del mundo, te meten 5 millones en el país que salen campeones y no en el obelisco como metimos nosotros. El marroquí tiene un idioma árabe muy particular y los demás no lo entienden, las comidas son extraordinarias, cuando hicimos la presentación nos servían vasos de leche de camello porque no toman alcohol. Es un país atrapante, seguramente me iré a vivir allá antes de fin de año porque al principio trabajaré 24/7 desde Estados Unidos.
-¿Involucrás a Santa Fe en el proyecto?
-Es la idea, pero no fue el origen. Ellos quieren tender puentes con Estados Unidos, España, Rumania… Yo sería la persona, en Estados Unidos, para que no se les escape algún chico que es muy bueno y cuyo abuelo es marroquí, con lo cual corre peligro de que termine jugando para Estados Unidos. Pero volviendo a tu pregunta, sería muy lindo traer equipos de Marruecos a jugar en Santa Fe y también llevar chicos de Santa Fe para que vayan allá. Yo no soy intermediario ni nada que se le parezca, pero mi idea es incluir a Santa Fe en el proyecto.
El Mundial, la selección y el fútbol argentino
-¿Cómo se prepara Estados Unidos para el Mundial?
-Te voy a ser honesto: la liga de Estados Unidos es la versión NBA o fútbol americano del fútbol nuestro. Es mucho márketing, mucho show. A ellos les gusta eso y ya lo viste en la final de la Copa América del 2024, con el show que armaron en el entretiempo. Luego de 26 años trabajando en el fútbol de Estados Unidos, noto un progreso; lento, pero progreso al fin. Los chicos van a estudiar y juegan en las universidades, pero a lo sumo el 1,1 por ciento llega a ser profesional. Entonces, se reciben de lo que estudian, no juegan más al fútbol y se pierden muchos talentos. Estados Unidos puede hacer un buen Mundial porque son muchas selecciones y capaz que le da para clasificar y llegar a 16avos u octavos. Puede llegar a soñar con una buena actuación, pero el fútbol está estancado más allá de que lo llevan a De Paul, a Busquets, a Jordi Alba y a Messi.
Luis Nuñez dando una conferencia en la Universidad de Georgetown.
-¿Y el fútbol argentino?
-Voy a disentir con el 99 por ciento que cree que el fútbol argentino está mal, porque para mí está bien. No es lo ideal que haya tantos equipos, pero eso hace que haya mucho trabajo para los profesionales. No la veo bien a la selección, no puedo predecir un buen Mundial porque muchos jugadores no pasan por un buen momento. Y respecto de Santa Fe, le va a costar a Unión que salga campeón y también le va a costar a Colón que ascienda. Los dos se están debatiendo entre ser lo que fueron y ser lo que quieren ser.
-¿Y a los santafesinos?
-Somos fanáticos y radicalizados en nuestros pensamientos. Mucha grieta… Unión-Colón, la política… Yo amo Santa Fe y mi lugar en el mundo está acá y terminaré mi vida acá, ya te lo dije varias veces. A veces la veo diferente a ustedes porque no vivo acá, pero me cuesta hablar de Santa Fe porque es como hablar de mi viejo y mi vieja.