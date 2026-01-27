#HOY:

Podrá sumar un refuerzo hasta marzo

Unión habilitará un cupo por la salida de un jugador

Se trata de Enzo Rubio, el marcador de punta derecho que llegó el año pasado desde River y que no tuvo la chance de debutar en el equipo principal.

La dirigencia de Unión acordó la cesión a préstamo de Enzo Rubio, el lateral por derecha que llegó al club procedente de River y solo tuvo desempeños en el equipo de reserva, al Delfín de Ecuador, club del cual arribó Brahian Cuello, el volante que se sumó al plantel de Madelón.

Como el pase terminará de concretarse en el día de mañana o pasado, se habilitará un cupo para que Unión pueda sumar un futbolista hasta el próximo mes de marzo, pues se trata de una cesión (en este caso a préstamo) a un club del exterior y luego del cierre del libro de pases, que opera este martes. Además, cumple con el requisito de haber firmado planilla en al menos el 25 por ciento de los partidos del torneo Proyección, que es el de las reservas.

Rubio no ha tenido chances en el plantel principal, pues anteriormente a su llegada – que se produjo en julio del año pasado – se había dado la del uruguayo Emiliano Alvarez, que integró el banco de suplentes en varias ocasiones y fue una vez titular cuando faltó Vargas.

#TEMAS:
Unión
Leonardo Madelón
Luis Spahn

