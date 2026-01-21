Messi en Inter Miami: “Arrancamos...” y el video familiar que encendió la pretemporada
Lionel Messi compartió en Instagram un breve posteo rumbo al entrenamiento de Inter Miami junto a sus hijos. El mensaje, simple y directo, disparó reacciones en redes en el arranque de los trabajos de pretemporada.
Lionel Messi volvió a marcar el pulso de la agenda con un gesto mínimo y efectivo. En las últimas horas, el capitán argentino publicó un posteo en Instagram con una frase corta —“Arrancamos...” —, un carrusel de fotos entrenando y un video que mostró su llegada al predio del Inter Miami acompañado por sus hijos.
La escena, cotidiana y a la vez cargada de simbolismo, se viralizó de inmediato. No hubo grandes anuncios ni frases grandilocuentes: apenas un recorte de rutina familiar y la confirmación de que el ciclo futbolístico ya está en marcha, con el rosarino otra vez en modo competencia.
Señal de arranque
El posteo funcionó como una especie de bandera de largada. Messi reapareció en el centro de escena con un mensaje que, traducido al lenguaje del vestuario, suena a lo de siempre: vuelta al trabajo, vuelta a entrenar, vuelta al objetivo.
Inter Miami transita días de preparación y el foco vuelve a ponerse en el día a día del plantel. En ese contexto, cada señal del 10 amplifica su impacto: por su peso deportivo, por su magnetismo mediático y por el arrastre global que genera cualquier contenido ligado a su figura.
En redes, la publicación tuvo el efecto inmediato de un clic colectivo. En cuestión de minutos, miles de comentarios celebraron la “vuelta a la rutina” de Messi y, sobre todo, el detalle que terminó robándose la escena: la presencia de sus hijos en el inicio del recorrido.
Lo que viene
Con el regreso a los entrenamientos, Inter Miami empieza a construir su año desde la base: ritmo, piernas, coordinación y la lógica repetida de cada pretemporada. Para Messi, el desafío también es personal: sostener el nivel, administrar energías y volver a empujar el techo del equipo.
Mientras tanto, la ilusión se alimenta con señales simples. Un “Arrancamos...” alcanza para reactivar expectativas, ordenar el calendario emocional de la gente y recordar que, cuando Messi se pone en movimiento, todo alrededor se acomoda en torno suyo.