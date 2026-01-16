En Rosario

Messi y Antonela, entre el descanso y el amor: el romántico posteo que marcó sus vacaciones

Una imagen íntima de la pareja argentina capturó el corazón de millones en redes sociales, resaltando la conexión genuina entre ambos. Con este posteo sencillo, volvieron a ser el centro de atención, mostrando que el cariño y la serenidad son parte esencial de su vida pública.