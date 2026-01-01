De Rosario a Europa: los jugadores de la selección mostraron su Año Nuevo en redes

El astro argentino, Lionel Messi abrió el álbum de la medianoche con un posteo en Instagram para darle la bienvenida al 2026: una secuencia de fotos junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, con clima de celebración puertas adentro en la ciudad de Rosario.
El capitán acompañó las imágenes con un deseo simple y directo: que el 2026 venga con “salud, amor y paz”, en un mensaje que rápidamente se multiplicó entre likes, reposts y saludos de fanáticos.
Lionel Messi y su mujer, Antonela Roccuzzo, junto a sus hijos en el festejo de Año Nuevo.
En el mismo tono de intimidad, Rodrigo De Paul eligió el balance emocional: habló de un 2025 que le dejó “paz”, cercanía con los suyos y la chance de volver a proyectar, y dijo encarar lo que viene con “adrenalina y entusiasmo”.
Lautaro Martínez, por su parte, fue a lo clásico: saludo breve de Año Nuevo y una imagen familiar para marcar el cambio de calendario sin vueltas, de esas que funcionan como brindis digital.
Lautaro Martinez y Agustina Gandolfo.
Alexis Mac Allister se extendió un poco más y dejó un resumen del año con palabras que mezclaron lo lindo y lo difícil: mencionó emociones intensas, aprendizajes y sueños cumplidos, con un guiño especial a su hija Alaia.
El futbolista del Liverpool junto a hija Alaia.
También Enzo Fernández se sumó a la ronda con una reflexión de gratitud, destacando lo aprendido y el valor de la familia como sostén, en un posteo que lo mostró celebrando con los suyos.
Enzo Fernández con su pareja, Valentina Cervantes, y sus dos hijos.
Leandro Paredes eligió agradecer: escribió un mensaje centrado en la gente que lo acompañó durante el 2025 y le puso expectativa a lo que viene, con una postal familiar como respaldo del tono.
Leandro Paredes y toda su familia en Roma.
Entre los defensores también hubo saludo de manual: Nicolás Otamendi compartió su propio mensaje de cierre y bienvenida, con mirada de “aprender y prepararse” para lo que sigue, ya con el 2026 en pantalla.
Y en la misma sintonía, Ángel Di María publicó su “Feliz 2026” con un deseo de salud y amor, sumando otra de esas postales que los hinchas guardan como gesto de cercanía.
El denominador común fue claro: lejos del ruido del estadio, el primer día del 2026 se contó con códigos de casa —familia, agradecimientos, humor medido y balances—, mientras el calendario futbolero vuelve a apretar y el año mundialista empieza a asomar en el horizonte.