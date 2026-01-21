Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casan en diciembre: boda millonaria con invitados internacionales

Después de meses de especulaciones y rumores, finalmente se confirmaron los detalles del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. La artista pop y el futbolista de la Selección Argentina darán el “sí, quiero” en una boda millonaria que se celebrará en diciembre de 2026, en lo que promete ser uno de los eventos sociales más resonantes del año.
Se espera una boda millonaria con invitados internacionales.
El lugar elegido
La pareja eligió el exclusivo predio Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, para celebrar su unión. El espacio ya fue sede de otros eventos de celebridades y se caracteriza por su entorno natural, privacidad y sofisticación.
Según trascendió, la boda tendrá lugar entre el 20 y el 28 de diciembre de 2026, aprovechando el receso futbolístico europeo y facilitando así la asistencia de amigos y colegas de De Paul, tanto del ámbito local como internacional.
Los preparativos del casamiento no escatiman en grandeza: ya circulan nombres de posibles invitados que incluyen a Lionel Messi, Chris Martin (Coldplay), Alejandro Sanz, Ricky Martin, María Becerra, Emilia Mernes y Nicki Nicole, entre otros.
Algunos rumores incluso señalan que Chris Martin podría cantar un tema especial durante la ceremonia, y que Ricky Martin ofrecería una presentación musical en la fiesta. Nada de esto fue confirmado oficialmente, pero el perfil de los invitados anticipa un evento de primer nivel.
Una historia de amor bajo los reflectores
La relación entre Tini y De Paul se convirtió rápidamente en una de las más mediáticas del país. Luego de atravesar un período de crisis y separación, la pareja logró recomponerse y consolidar su vínculo. La decisión de casarse parece cerrar un ciclo marcado por el amor, la exposición pública y una fuerte conexión emocional que supieron preservar incluso en los momentos más tensos.
Tini viene de un gran año artístico, y De Paul continúa afianzado como pieza clave de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid. En ese contexto, la boda representa un punto de encuentro entre la música y el deporte, dos mundos que ambos supieron unir desde el inicio de su relación.
Pese al entusiasmo, tanto Tini como De Paul han optado por no hacer declaraciones públicas sobre el casamiento, al menos por el momento. Se espera que la pareja haga el anuncio oficial más cerca de la fecha.
Con una pareja que une dos mundos de enorme impacto —la música y el fútbol—, la boda promete convertirse en un reflejo del espíritu de época, donde las figuras públicas construyen sus historias de amor bajo la mirada del público, combinando glamour, emoción y espectáculo.