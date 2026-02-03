Rafael Profini: “Es muy importante que te den la confianza y la oportunidad”

Tras haber sido una de las pocas buenas noticias que arrojó el pobre primer semestre que tuvo Unión en 2025, a Rafael Profini le tocó quedar relegado y volver a esperar su oportunidad durante la segunda mitad del año.
El nacido en San José de la Esquina capturó un balón suelto en el área de Gimnasia y tras bajarla de pecho la mandó a guardar para abrir el marcador en la goleada tatengue sobre el lobo mendocino. Consolidado en el 11 titular tras la salida de Mauricio Martínez, el joven mediocampista se ilusiona con un 2026 de pleno crecimiento en Unión. “Fue una noche soñada”, aseguró.
Tras haber sido una de las pocas buenas noticias que arrojó el pobre primer semestre que tuvo Unión en 2025, a Rafael Profini le tocó quedar relegado y volver a esperar su oportunidad durante la segunda mitad del año.
En la posición de volante central donde lo ubicó el “Kily” González en un momento de urgencia, el oriundo de San José de la Esquina respondió con solvencia y regularidad, mostrando buenos rendimientos que lo hicieron indiscutido en ese lugar neurálgico de la cancha.
La llegada de Leo Madelón, y la consolidación de Mauro Pittón y Mauricio Martínez como dupla de mediocampistas centrales acotaron notablemente las chances y los minutos en cancha de un Profini que lejos de claudicar siguió trabajando esperando que vuelva a ser su momento.
En el arranque de esta nueva temporada, la ida de “Caramelo” primero a Central y finalmente a Sarmiento, sumado a demora en la llegada de un refuerzo en ese puesto (Menossi llegó la semana pasada) le dieron al 24 una nueva posibilidad que, por lo visto en estas primeras 3 jornadas del Apertura, no está dispuesto a desaprovechar.
En la contundente goleada sobre Gimnasia de Mendoza del lunes por la noche, donde cuesta calificar a un jugador de Unión por debajo de los 7 puntos, Profini fue uno de los más destacados. A su despliegue, sacrificio y orden táctico habitual le sumó presencia en ataque, apareciendo en el área mendocina para abrir el marcador y teniendo otra posibilidad que estuvo cerca de transformar en gol.
Con la emoción del que convierte su primer gol como futbolista profesional, Rafael Profini dialogó con los medios post partido y no escondió su emoción: “Fue una noche soñada, uno siempre desea hacer un gol y más acá con nuestra gente".
"Fue un partido perfecto en todo sentido porque el equipo anduvo muy bien y conseguimos un buen triunfo que lo necesitábamos porque habíamos hecho dos primeras fechas muy buenas y no se daba el resultado. Esta vez pudimos ganarlo y encima jugando bien y acá en casa, así que la verdad que vale el doble”, agregó.
Consultado acerca de las claves en la primera victoria tatengue del 2026, el volante de apenas 22 años de edad reflexionó: “Creo que el equipo siempre mantuvo la actitud y esas ganas de ir a buscarlo. Esta vez se nos abrió el arco rápido y eso nos benefició porque después los encontramos a ellos con más espacios para poder liquidarlo rápido ya en el primer tiempo con el segundo gol”.
En otro tramo de la charla, y consultado acerca del buen trabajo de la línea de volantes para el cómodo triunfo tatengue, Profini reveló: “Eso es lo que Leo nos pide, que seamos simples ahí en el medio y rápidos para limpiar la jugada. Uno trata de hacer caso a lo que dice el técnico y a partir de ahí poder ir soltándonos un poco más".
"En lo personal hace menos de un año que estoy jugando en esta posición y la verdad es que partido tras partido me voy soltando más y voy conociendo más el puesto. Creo que estoy creciendo siempre con la idea de seguir mejorando partido tras partido" dijo el volante rojiblanco.
Volviendo a su situación personal y el particular año 2025 que le tocó atravesar, el jugador surgido de Centenario de su localidad natal señaló: “La verdad que es muy importante que te den la confianza y la oportunidad. Hace mucho que estaba esperando este momento que ahora se me está dando y trato de aprovecharlo al máximo. Mauro (Pittón) me ayuda mucho con su experiencia".
Respecto de la cuestión grupal, el mediocampista recalcó la necesidad de no relajarse por este resultado y seguir entregándose al máximo: “Nos vamos muy conformes, un 4-0 la verdad que nos deja muy tranquilos pero sabiendo que ahora no podemos aflojar y tenemos que ir a Santiago a buscar un buen resultado".
"Nosotros tomamos todos los partidos iguales, no importa cómo vienen ellos y vamos a ir con los dientes apretados a jugar con la idea que tenemos como equipo para tratar de traernos todo allá” señaló antes de despedirse.
Tras haber tenido mucho trabajo y un par de intervenciones sensacionales en los dos primeros partidos, Matías Mansilla tuvo una noche más que tranquila en el triunfo de Unión sobre el lobo mendocino. El flamante golero tatengue apenas fue llamado a intervenir una vez, tras un remate de Módica que controló sin sobresaltos.
Analizando lo sucedido en el 15 de Abril, el ex arquero de Estudiantes comentó: “La sensación es muy positiva porque volvimos a sostener el arco en cero de local después de que nos habían convertido el partido pasado. Me parece que volvimos a agarrar esa confianza como equipo que suma y mucho para lo que viene”.
Consultado por la poca incidencia que tuvo en la goleada sobre Gimnasia, Mansilla se sinceró: “A mi como arquero dame estos partidos porque demuestra que estamos bien como equipo. Era una noche para quedarnos los tres puntos y seguir creciendo en confianza".
"Contra Lanús creo que habíamos hecho un buen partido contra un gran rival y a pesar de tener uno menos. No queremos quedarnos con lo negativo porque es lo más fácil de contagiar. Sabíamos que habíamos hecho cosas buenas y en base a eso pudimos trabajar para crecer y para mejorar”, destacó el 21 tatengue.
En el final, y respecto del inicio de torneo que tuvo el equipo y el objetivo trazado junto a sus compañeros, el santiagueño reveló: “No es común ganar por esta diferencia. La verdad que está todo muy parejo y que hoy prácticamente no hay equipo que pase por encima a otro. Hay que trabajar cada partido así que vamos a disfrutar este triunfo pero ya mañana empezar a trabajar en lo que se viene".
"La idea del grupo es clasificar entre los 8 y a partir de ahí jugar ese mini torneo que es para cualquiera. Ya quedó a la vista que por más que termines primero no te da la ventaja de nada así que el objetivo es sumar puntos, clasificar y después ver para qué estamos”, señaló Mansilla desde su experiencia.