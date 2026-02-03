El volante anotó su primer gol como profesional

Rafael Profini: “Es muy importante que te den la confianza y la oportunidad”

El nacido en San José de la Esquina capturó un balón suelto en el área de Gimnasia y tras bajarla de pecho la mandó a guardar para abrir el marcador en la goleada tatengue sobre el lobo mendocino. Consolidado en el 11 titular tras la salida de Mauricio Martínez, el joven mediocampista se ilusiona con un 2026 de pleno crecimiento en Unión. “Fue una noche soñada”, aseguró.