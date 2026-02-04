¿Está o no en duda el inicio de la Primera Nacional?

Afa no arregla con la TV pero en Colón no hay dudas: el 14 arranca

El fin del contrato de la Afa con TYC/Clarín abrió el juego para la búsqueda de otros oferentes que aseguren un fuerte incremento en este deprimido rubro que tienen los clubes como ingreso. Hoy, la TV no está asegurada, pero el torneo tiene que empezar.