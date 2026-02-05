¿Paredes o Giménez?: quién será el suplente de Budiño en el arranque del torneo
Con el 1 titular definido y sin dejar dudas, Medrán debe elegir cuál de los dos goleros alternativos se sienta en el banco de suplentes el sábado 14 contra el Deportivo Madryn. El juvenil tendría hoy una leve ventaja.
Tomás Paredes asoma como el arquero suplente en el arranque del torneo.
Entre las múltiples decisiones que debe tomar Ezequiel Medrán y su cuerpo técnico a poco más de una semana del primer partido oficial y con un plantel con 16 caras nuevas se encuentra la de elegir al arquero que será suplente en el arranque de la temporada 2026 de la Primera Nacional.
Además de insistir en diciembre por la llegada de Matías Budiño para ser su portero titular, el ex DT de Gimnasia de Mendoza solicitó a Colotto y los dirigentes la continuidad de Santa Fe de Tomás Giménez, a quien conocía del lobo cuyano y que tenía un año más de contrato con Colón.
Budiño, el titular indiscutido. Foto: Flavio Raina
Con la permanencia del “Conejo” y el arribo de Budiño para ser el 1 rojinegro, se abría el interrogante sobre quién sería el segundo y quien el tercer arquero del nuevo plantel sabalero.
Jugó y cumplió
En el final de la caótica temporada 2025 una de las pocas buenas noticias que tuvo el mundo Colón fue la aparición del juvenil Tomás Paredes, quien con apenas 21 años asumió el desafío de ponerse bajo los 3 palos en un momento caliente y con la presión del descenso sobre sus espaldas. Vale recordar que en ese entonces, Medrán ya era el DT de Colón y Giménez perdió el puesto por bajo rendimiento.
Con buenos rendimientos en un equipo al que le costaba todo, Paredes demostró estar a la altura y se ganó la chance de pelear por un lugar para este nuevo proyecto que comenzó. En la puesta a punto, ambos goleros sumaron minutos de juego en los amistosos con equipos alternativos, permitiendole al DT sacar conclusiones para tomar una decisión.
Alternaron en la pretemporada
En la estadía del plantel sabalero en Uruguay, Giménez y Paredes alternaron en los dos amistosos que se jugaron a puertas cerradas contra combinados locales de Paysandú y terminaron con victorias para los equipos rojinegros. En el último cotejo de preparación, fue Paredes el que inició el bloque de equipos suplentes contra Patronato que Colón perdió por la mínima en el Predio.
Hoy, a 33 días del inicio de la pretemporada y a 8 jornadas para el debut por los puntos, la información que trasciende desde el Predio 4 de Junio es que sería el surgido de la cantera rojinegra el que ganaría la pulseada para ponerse la camiseta 12 y sentarse junto a Medrán el sábado que viene contra los chubutenses.
Con varios entrenamientos por delante y una competencia muy pareja, habrá que esperar hasta último momento para saber si esta determinación se ratifica o si el ex Gimnasia se impone para ser el alternativo de Budiño en el inicio del campeonato.
Tomás Giménez inicia su tercera temporada en Santa Fe.