A 9 días del debut

¿Paredes o Giménez?: quién será el suplente de Budiño en el arranque del torneo

Con el 1 titular definido y sin dejar dudas, Medrán debe elegir cuál de los dos goleros alternativos se sienta en el banco de suplentes el sábado 14 contra el Deportivo Madryn. El juvenil tendría hoy una leve ventaja.