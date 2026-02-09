A Ben Hur no le alcanzó el 1 a 0 y se quedó sin final por el ascenso

El Regional Amateur 2025/26 ya se terminó para el equipo de Trullet. Tenía que revertir el 1-3, pero se quedó corto. Este 1 a 0 no alcanzó.
El gol de Sebastián Jiménez fue insuficiente porque Juventud de Gualeguaychú clasificó con un global de 3 a 2. Fue una buena campaña con una sola derrota, que costó muy caro.
El Regional Amateur 2025/26 ya se terminó para el equipo de Trullet. Tenía que revertir el 1-3, pero se quedó corto. Este 1 a 0 no alcanzó.
No estuvo lejos, dejó todo, quizás le faltó algo más desde lo externo (y no nos referímos al público, que acompañó y alentó), como lo han tenido otros equipos durante tantos años en estos torneos del Consejo Federal. Pero eso parece que la BH no lo sabe manejar.
Con Tuni López, jugando como lanzador, y González por el suspendido Bono, la BH salió decidido a jugar en campo rival. Sin demasiada circulación de pelota, pero quizás por sus urgencias apelando mucho a.los envíos por arriba para sus delanteros, para aguantar el balón y a partir de ahí intentar generar por abajo.
Juventud, como se preveía, apostaba a las salidas rápidas por Larrea y pelotazos cruzados para buscar las cabezas de Olivera o Solari.
En un corner, la visita casi abre el marcador, pero Villalba salvó sobre la línea el remate de Solari cuando Astrada no podía intervenir.
El local tuvo una aproximación con un remate de González por arriba, hasta que sobre la media hora López colocó un buen pase para el centro delantero, que sacó un fuerte zurdazo que rechazó Horst al medio, y en el rebote Jiménez con serenidad abrió el pie para poner la pelota arriba por el medio del arco y poner el 1 a 0.
Un gol para calmar un poco la ansiedad, tratar de poner nervioso al rival y seguir insistiendo, sobre todo con un Velázquez que por potencia física les ganaba el duelo a los defensores entrerrianos.
Un cabezazo de Velázquez fue otra buena chance antes de terminar el primer tiempo, aunque Juventud contestó con una escapada de Karrea y un rematevde Solari que se fueron cerca del arco de "Kascote".
En el segundo tiempo el Lobo no tuvo la misma capacidad para jugar cerca del área entrerriana, en parte por sus limitaciones y también porque Juventud siempre intento buscar el partido lejos de Horst.
Recién en los últimos 10 minutos pudo llevarse por delante al rival, pero la épica no llegó. Los centros no llegaron a un destinatario claro y el equipo entrerriano se quedó con la clasificación.
El esfuerzo fue insuficiente, para Ben Hur era ascenso o nada, y pagó caro los primeros 90 minutos de la serie y esa expulsión de Bono. Los 13 partidos ganados de 14 quedaron en la anécdota y solo quedó el reconocimiento con algunos aplausos por dejar todo.
Ahora seguramente se desmembrará el plantel, porque para jugar la Liga Rafaelina no se podrá sostener a varios jugadores. Agradecemos la colaboración periodística de La Opinión de Rafaela.
Ben Hur (1): Matías Astrada; Facundo Jofre, Rodrigo López Alba y Elías Medeiro; Franco Villalba, Leandro Sola, Diego López (66 Lautaro Fleita), Ramiro Contrera (62' José Alberto); Sebastián Jiménez (74 Juan Bessone); Kevin Velazquez y Hugo González (62 Matías Aguirre). Sup: Mauricio Ricarte, Tomás Gottero, Enzo Fernández. DT: Carlos Trullet.
Juventud Unida de Gualeguaychú (0): César Horst; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos (45 Nicolás Trejo), Damián Zadel, Federico López; Leandro Larrea (85 Gastón Palacios), Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano (66 Luciano Esquivel); Maximiliano Solari (68 Alan Murialdo) y Marcelo Olivera. Sup: Giovanni Benedetti, Aramis Serafini, Agustín Benedetti. DT: Miguel Fullana.
Gol: en el primer tiempo: a los 30 min. Jiménez (BH).
Cancha: Ben Hur.
Árbitro: Leandro Sosa.