Fútbol Femenino

Coliseo y Colón comenzaron con el pie derecho en la Copa Federación

Los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol debutaron con triunfos como visitantes en el inicio de la edición femenina del certamen provincial. Las Romanas ganaron en Rafaela y las Sabaleras golearon en San Lorenzo, dejando una gran imagen en el arranque del torneo.