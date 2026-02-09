Coliseo y Colón comenzaron con el pie derecho en la Copa Federación
Los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol debutaron con triunfos como visitantes en el inicio de la edición femenina del certamen provincial. Las Romanas ganaron en Rafaela y las Sabaleras golearon en San Lorenzo, dejando una gran imagen en el arranque del torneo.
El fútbol femenino de la Liga Santafesina de Fútbol tuvo un estreno soñado en la Copa Federación de la Provincia de Santa Fe. En el inicio de la competencia, tanto Coliseo como Colón de Santa Fe lograron imponerse en condición de visitante, demostrando personalidad, buen juego y contundencia en momentos clave de sus respectivos partidos.
La jornada del domingo marcó el comienzo de un nuevo desafío para los equipos de la Casa Madre, que buscan seguir creciendo en el plano provincial. En ese contexto, las Romanas y las Sabaleras dejaron en claro que serán protagonistas, no solo por los resultados, sino también por el rendimiento colectivo mostrado en escenarios complejos.
Colón y un importante triunfo en condición de visitante. Gentileza
Coliseo hizo historia en Rafaela
En primer turno, en el predio Luis Fasoli de la ciudad de Rafaela, Coliseo logró un triunfo muy valioso al derrotar 2 a 1 a 9 de Julio. El encuentro significó, además, el debut absoluto del conjunto santafesino en competencias superiores a la Liga Santafesina, un paso importante en el desarrollo institucional y deportivo del club.
El equipo dirigido por Sergio Andrade mostró orden táctico, compromiso y eficacia en los momentos determinantes del partido. Los goles llegaron a través de Lucrecia Ojeda, quien abrió el marcador, y luego mediante un tanto en contra convertido por Camila Verón. Por su parte, Victoria Mosqueda había marcado el empate transitorio para el elenco local.
Más allá del resultado, el triunfo tiene un valor simbólico para Coliseo, que afronta su primera experiencia fuera del ámbito local con una victoria que alimenta la confianza del plantel. En la próxima jornada, las Romanas tendrán la oportunidad de presentarse ante su gente cuando reciban a Ferro Dho de San Cristóbal, en un duelo que promete ser exigente.
Coliseo hizo historia en Rafaela. Foto: Gentileza.
Colón goleó y dejó una gran imagen en San Lorenzo
Horas más tarde, Colón de Santa Fe ratificó el gran presente del fútbol femenino rojinegro con una contundente victoria por 4 a 1 frente a Defensores de Santa Catalina de Capitán Bermúdez. El partido se disputó en el Polideportivo Municipal de San Lorenzo y mostró a un equipo sólido, intenso y con variantes ofensivas.
Las dirigidas por Ramiro Ledesma construyeron el triunfo con goles de Andrea Acosta, Anahí Carrizo, Eluney Miño y Agustina Pérez, mientras que Abril Tarabini descontó para el conjunto local. La producción colectiva fue uno de los puntos altos del equipo santafesino, que logró imponer condiciones durante gran parte del encuentro.
El resultado no solo refleja la eficacia ofensiva, sino también la solidez del equipo en líneas generales. Colón supo manejar los tiempos del partido, golpeó en los momentos justos y mostró carácter para sostener la ventaja.
En la próxima fecha, el Rojinegro tendrá un nuevo desafío cuando enfrente a Trebolense en la cancha Rafael Batres, en un compromiso que será clave para continuar por la senda del triunfo.
El arranque de la Copa Federación dejó un balance altamente positivo para la Liga Santafesina de Fútbol. Los triunfos de Coliseo y Colón reflejan el crecimiento sostenido del fútbol femenino en la región, producto del trabajo de clubes, entrenadores y jugadoras que impulsan el desarrollo de la disciplina.
El camino recién comienza, pero el punto de partida fue inmejorable. Las representantes de la Casa Madre dieron una muestra de carácter y competitividad, generando expectativas de cara a lo que viene en el certamen provincial.
El aplauso es más que merecido para las chicas de Coliseo y Colón, que arrancaron escribiendo una página destacada para el fútbol femenino santafesino.