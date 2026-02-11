Surgido en la Casa Madre

Maximiliano Manduca debuta en la Primera Nacional y lleva el arbitraje santafesino a lo más alto

El juez surgido de la Liga Santafesina tendrá este fin de semana su estreno en la segunda categoría del fútbol argentino. Su historia está marcada por el esfuerzo, la formación constante y un profundo amor por el deporte.