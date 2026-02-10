#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Se terminó la espera

AFA se quedó con los derechos televisivos de la Primera Nacional

La Asociación de Fútbol Argentino confirmó este martes que todos los partidos del calendario 2026 se transmitirán por la plataforma AFA Play.

La Primera Nacional será transmitida por AFA Play.La Primera Nacional será transmitida por AFA Play.
Seguinos en
Por: 

Tras meses de incertidumbre, este martes se confirmó que la Primera Nacional se podrá ver únicamente por AFA Play. Fue decidido en la reunión de Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol Argentino. Asimismo, aseguraron que pese a necesitar un abono pago, el primer mes en la plataforma será gratis.

Este sábado 14 de febrero Colón se enfrenta a Deportivo Madryn y aún no se sabe si la AFA Play transmitirá el partido o no. De todos modos, se especula que sí. Desde el club, informaron a El Litoral que el dinero establecido por los derechos de televisación, 65 millones de pesos por mes, no cambiará.

En las últimas horas, la grilla de TyC Sports contaba con el espacio televisivo vacío de las 20hs, horario en el que juega el Sabalero, y eso generaba esperanza en el público santafesino, pero finalmente no fue así

Colón marcha puntero y la gente acompaña en gran número. Foto: Fernando NicolaColón debuta el 14 de febrero. Foto: Fernando Nicola

Qué es AFA Play

AFA Play es la plataforma oficial de la Asociación dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia, que cuenta con la televisación de la LPF, Torneo de Reserva, Fútbol Femenino y otras competiciones.

Para poder ver los encuentros, debes tener una cuenta y pagar un abono mensual o anual. Hay diferentes paquetes, pero el precio estimativo por mes es de 10 U$D. Mientras tanto, el pack de 12 meses vale 100 U$D.

Nuevo año, nuevo logo

Aunque no hay informaciones oficiales sobre los derechos televisivos, la AFA si confirmó la nueva identidad de la Primera Nacional. El innovador escudo cuenta con una estrella que recubre el tradicional logo tipográfico y tonos azules y dorados.

Nuevo escudo de la Primera NacionalNuevo escudo de la Primera Nacional
Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Reserva AFA
FIFA
Colón
Primera Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro