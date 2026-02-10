AFA se quedó con los derechos televisivos de la Primera Nacional

Tras meses de incertidumbre, este martes se confirmó que la Primera Nacional se podrá ver únicamente por AFA Play. Fue decidido en la reunión de Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol Argentino. Asimismo, aseguraron que pese a necesitar un abono pago, el primer mes en la plataforma será gratis.
Este sábado 14 de febrero Colón se enfrenta a Deportivo Madryn y aún no se sabe si la AFA Play transmitirá el partido o no. De todos modos, se especula que sí. Desde el club, informaron a El Litoral que el dinero establecido por los derechos de televisación, 65 millones de pesos por mes, no cambiará.
En las últimas horas, la grilla de TyC Sports contaba con el espacio televisivo vacío de las 20hs, horario en el que juega el Sabalero, y eso generaba esperanza en el público santafesino, pero finalmente no fue así
Colón debuta el 14 de febrero. Foto: Fernando Nicola
Qué es AFA Play
AFA Play es la plataforma oficial de la Asociación dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia, que cuenta con la televisación de la LPF, Torneo de Reserva, Fútbol Femenino y otras competiciones.
Para poder ver los encuentros, debes tener una cuenta y pagar un abono mensual o anual. Hay diferentes paquetes, pero el precio estimativo por mes es de 10 U$D. Mientras tanto, el pack de 12 meses vale 100 U$D.
Nuevo año, nuevo logo
Aunque no hay informaciones oficiales sobre los derechos televisivos, la AFA si confirmó la nueva identidad de la Primera Nacional. El innovador escudo cuenta con una estrella que recubre el tradicional logo tipográfico y tonos azules y dorados.