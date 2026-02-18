Dolor en el fútbol santafesino

Profundo pesar por el fallecimiento de Sergio Daniel “Pipa” Toresani

El ambiente de la Liga Santafesina de Fútbol atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Sergio Daniel “Pipa” Toresani, ex jugador de Pucará en la década del ’80. Compañeros, rivales y dirigentes lo recuerdan como un futbolista comprometido y, por sobre todo, una gran persona.