Profundo pesar por el fallecimiento de Sergio Daniel “Pipa” Toresani

La Liga Santafesina de Fútbol recibió en las últimas horas una noticia que golpeó fuerte en el corazón del fútbol local. Falleció Sergio Daniel “Pipa” Toresani, ex jugador de Pucará de barrio Transporte y hermano de Julio César “Huevo” Toresani, quien también murió hace algunos años.
La noticia se conoció de manera repentina y generó un profundo pesar entre quienes compartieron cancha, vestuario y momentos de vida junto a él.
“Pipa” formó parte de aquel recordado equipo de Pucará de principios de la década del ’80, cuando la institución disputó el Torneo Regional, una de las etapas más importantes en la historia deportiva del club.
En aquellos años defendió la camiseta junto a jugadores que dejaron su huella, como Zuchella, Monzón, Montenegro, Papetti, Pilín Fernández y Wenets, entre otros, conformando un plantel que quedó en la memoria de los hinchas.
Un jugador respetado dentro y fuera de la cancha
Quienes lo conocieron coinciden en describirlo como un futbolista solidario, de perfil bajo y con un enorme sentido de pertenencia. Ricardo Pancaldo, Miguel Cantero y Horacio Herrera lo recordaron como un muy buen jugador, pero especialmente como una persona de valores, compañero y respetuoso.
Muchos de aquellos compañeros continúan hoy ligados al fútbol, participando en la Liga de Profesionales, ámbito donde también impactó con fuerza la noticia de su fallecimiento.
Allí, entre anécdotas y recuerdos, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y acompañamiento a la familia.
Entre los momentos más recordados aparece aquel partido frente a Renato Cesarini, en Rosario, donde Pucará enfrentó a un equipo de enorme jerarquía que ese año disputó el Torneo Nacional. Aquella tarde terminó con derrota, pero quedó marcada como una experiencia inolvidable para quienes integraron ese plantel.
El recuerdo imborrable de sus compañeros
Desde El Litoral también se lo recordó con afecto. Enrique Cruz, actual jefe de Deportes del medio, evocó aquel encuentro ante Renato Cesarini, reflejando la magnitud de aquellos desafíos deportivos que marcaron una época para el club y para sus protagonistas.
Miguel Pérez, ex jugador de la Liga Esperancina y ex compañero de camiseta, expresó con simpleza y emoción el sentimiento general: “Se fue un buen jugador de fútbol y además nos dejó una gran persona. Tuve la suerte de compartir la misma camiseta y la verdad que nos dejó grandes recuerdos”.
Hoy, el fútbol santafesino despide a uno de los suyos. Más allá de los resultados o los partidos jugados, quienes compartieron su camino destacan su calidad humana, su compromiso con el equipo y su pasión por el deporte.
En cada cancha, en cada recuerdo y en cada charla de fútbol, la figura de “Pipa” Toresani seguirá presente, acompañando a quienes tuvieron el privilegio de conocerlo.