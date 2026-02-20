Domingo decisivo para los santafesinos en la Copa Federación
Los tres representantes de la Liga Santafesina de Fútbol afrontarán este domingo los partidos de vuelta de los Octavos de Final de la Copa Federación de la provincia. Náutico El Quillá llega con ventaja tras ganar en la ida y definirá en Santo Tomé, mientras que Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe deberán revertir resultados adversos si quieren meterse entre los ocho mejores del certamen.
La Copa Federación de la provincia de Santa Fe ingresa en una jornada determinante. Este domingo, desde las 17, los tres representantes de la Liga Santafesina de Fútbol saldrán a la cancha para definir su suerte en los Octavos de Final, en una tarde que puede marcar un antes y un después para el fútbol liguista en el plano provincial.
El único que llegará con viento a favor es Náutico El Quillá, que supo golpear primero en la ida y ahora tendrá la posibilidad de cerrar la serie ante su gente.
En contrapartida, Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe afrontarán el desafío de revertir marcadores adversos. Ambos saben que no hay margen de error: necesitan ganar para seguir soñando con los Cuartos de Final.
La expectativa es grande en cada uno de los escenarios. La Copa Federación, históricamente, representa una vidriera importante para los clubes del interior y una competencia que exige carácter, planificación y eficacia.
En esta instancia, cada detalle cuenta: desde la estrategia inicial hasta la fortaleza mental para sostener o revertir resultados.
El Quillá, con todo a favor. Foto: El Litoral.
El Quillá, con ventaja y en casa
En Santo Tomé, en el estadio Mauricio Martínez, Náutico El Quillá recibirá a Central San Javier con la tranquilidad de haber conseguido un valioso 2 a 1 en condición de visitante en el partido de ida.
Ese triunfo le permite llegar a la revancha con ventaja, sabiendo que incluso un empate le alcanzará para meterse en la próxima ronda.
El de Mazzoni santotomesino buscará hacer pesar la localía y sostener la intensidad que mostró en el primer encuentro, donde supo aprovechar sus momentos y fue contundente en los metros finales.
Ahora, ante su público, tendrá el desafío de manejar los tiempos del partido, evitar desconcentraciones y administrar la diferencia.
La terna arbitral será de la Liga Galvense. Rodrigo Torres será el árbitro principal, mientras que Franco Catalano y Omar Franco se desempeñarán como asistentes. Una designación que aporta neutralidad en un cruce que promete ser intenso.
Central San Javier, por su parte, llegará obligado a buscar el resultado. Esa necesidad puede abrir espacios que El Quillá intentará capitalizar. Con orden y eficacia, el representante santafesino tiene una oportunidad concreta de sellar su clasificación y seguir alimentando la ilusión.
Guadalupe, ganar de visitante, tarea para nada sencilla. Foto: El Litoral.
Ciclón y Guadalupe, a revertir la historia
En el Campo de Deportes 8 de Enero, Ciclón Racing afrontará un compromiso complejo frente a Juventud Unida de Humboldt. El 1-3 sufrido en la ida obliga al equipo santafesino a una actuación sólida y efectiva para dar vuelta la serie ante su gente.
Ciclón necesitará asumir el protagonismo desde el inicio, presionar alto y encontrar rápidamente el descuento que lo vuelva a poner en partido. La diferencia de dos goles no es definitiva, pero exige concentración máxima y equilibrio entre ataque y defensa. Cualquier descuido puede resultar determinante.
La terna arbitral llegará desde la Liga Rafaelina de Fútbol. Sebastián Yori será el juez principal, acompañado por Joaquín Zbrun y Ulises Roldán como asistentes. En un duelo de alta tensión, el control disciplinario y la correcta aplicación del reglamento serán claves.
En simultáneo, pero en el estadio Antonio Di Giacomo de Arroyo Seco, Sportivo Guadalupe visitará a Unión con la misión de revertir el 0-1 sufrido en el estadio Eladio Rosso el domingo pasado.
El conjunto que dirige Tobaldo deberá mostrar carácter en condición de visitante y encontrar mayor eficacia ofensiva para torcer la serie.
El desafío no será sencillo. Unión se hace fuerte en su cancha y llega con la ventaja mínima a su favor. Sin embargo, el margen es estrecho y Guadalupe sabe que un triunfo por la mínima llevaría la definición a una instancia de máxima tensión.
La terna arbitral será de la Asociación Rosarina. Jonatan Mapelli será la máxima autoridad, mientras que Ivo Barbarich y Valentín Arias actuarán como asistentes. En un partido que promete intensidad y fricción, la conducción arbitral tendrá un rol relevante.
Así, la Liga Santafesina pondrá en juego su representación provincial en una jornada unificada que concentra expectativas y nervios. Con un equipo mejor perfilado y dos obligados a la hazaña deportiva, el domingo ofrecerá emociones fuertes.
La Copa Federación no da tregua y los 90 minutos que se vienen definirán quiénes seguirán escribiendo su historia y quiénes deberán despedirse del sueño de alcanzar los Cuartos de Final.