Copa Federación – Octavos de Final

Domingo decisivo para los santafesinos en la Copa Federación

Los tres representantes de la Liga Santafesina de Fútbol afrontarán este domingo los partidos de vuelta de los Octavos de Final de la Copa Federación de la provincia. Náutico El Quillá llega con ventaja tras ganar en la ida y definirá en Santo Tomé, mientras que Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe deberán revertir resultados adversos si quieren meterse entre los ocho mejores del certamen.