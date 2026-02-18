La Liga Santafesina de Fútbol puso en marcha su temporada femenina 2026
Se desarrolló la primera reunión del año entre autoridades y delegados de clubes. Se definieron lineamientos deportivos, el inicio del calendario para el 21 de marzo y la continuidad del formato de competencia con Primera A y Primera B.
Fútbol Femenino. Reunión y puesta en marcha. Foto: Gentileza.
Con la mirada puesta en una nueva temporada que promete seguir fortaleciendo el crecimiento de la disciplina, la Liga Santafesina de Fútbol Femenino llevó adelante su primera reunión oficial del año junto a delegados y representantes de las instituciones que formarán parte de la competencia durante 2026.
El encuentro se realizó en el SUM del hotel ubicado en el predio que lleva el nombre de Nery Alberto Pumpido, un espacio que volvió a convertirse en punto de encuentro para proyectar el desarrollo del fútbol femenino regional.
La convocatoria reunió a dirigentes, coordinadores y referentes del femenino liguista en una jornada de trabajo donde primó el diálogo, la planificación y el compromiso colectivo.
La reunión estuvo encabezada por el presidente liguista, Leandro Birollo, acompañado por la secretaria de la disciplina y miembro de Mesa Directiva, Viviana Servidio, junto a la coordinadora del área, Natalia Lomello. También participaron delegados de los clubes que presentarán equipos en las distintas categorías que integrarán el calendario oficial.
Durante el encuentro se analizaron aspectos organizativos, deportivos e institucionales, reafirmando el objetivo de continuar consolidando el crecimiento sostenido que viene experimentando el fútbol femenino dentro de la estructura liguista en los últimos años.
Fútbol femenino, un proyecto a largo plazo.
Planificación del calendario y formato de competencia
Uno de los puntos centrales abordados durante la jornada fue la organización del calendario deportivo. En ese sentido, se estableció como fecha tentativa de inicio de la competencia el próximo 21 de marzo, permitiendo a las instituciones avanzar en la preparación deportiva, administrativa y logística de cara al comienzo del torneo.
Además, se confirmó que la máxima categoría mantendrá el formato implementado durante el segundo semestre del año pasado, dividiendo la competencia en Primera A y Primera B.
Esta estructura busca equilibrar el nivel competitivo, favorecer el desarrollo de los planteles y generar mayores oportunidades de crecimiento para las jugadoras.
La segmentación de categorías también responde al aumento sostenido en la cantidad de equipos participantes, un indicador que refleja el crecimiento de la disciplina tanto en cantidad como en calidad deportiva.
El Quillá, uno de los clubes que se sumó al crecimiento del Femenino. Foto: Flavio Raina.
Un proyecto que sigue creciendo
Finalizada la reunión, desde la conducción liguista destacaron el carácter positivo del encuentro y la importancia de sostener estos espacios de diálogo permanente con los clubes.
Desde la dirigencia remarcaron que el objetivo es seguir fortaleciendo la estructura organizativa, mejorar las condiciones de competencia y acompañar el desarrollo integral del fútbol femenino.
En este sentido, se adelantó que a lo largo del año se continuarán abordando diferentes temas vinculados al crecimiento de la disciplina, incluyendo aspectos formativos, reglamentarios, competitivos y de infraestructura.
La Liga Santafesina reafirma así su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino, apostando a la profesionalización, la inclusión y el fortalecimiento institucional de una disciplina que año tras año suma protagonistas, consolidándose como uno de los pilares del crecimiento deportivo regional.