La Liga San Martín de fútbol definió su Torneo para 2026

En la noche del miércoles, los directivos de los 14 clubes participantes en este 2026 de la Liga San Martín aprobaron el nuevo formato mediante el cual se disputará el Apertura y el Clausura. El Torneo será una rueda todos contra todos, donde clasificarán 12 equipos a playoff para determinar al campeón. El certamen comenzará el domingo 15 de marzo. Una semana antes se disputará la Copa de Campeones del 2025 entre Atl. San Jorge y Piamonte. El campeonato de Reserva se jugará de manera similar al 2025. En tanto, el Clausura se jugará de forma similar pero invirtiendo las localías en la fase regular.
Así se jugará el Apertura
De acuerdo a lo aprobado en la Asamblea del miércoles por la noche, el Apertura se disputará mediante una rueda larga, enfrentando a los equipos todos contra todos. Los 4 primeros de la tabla general avanzarán a cuartos de final de manera directa. Los conjuntos ubicados de la posición 5 a la 12 se enfrentarán en octavos a un partido en cancha del mejor ubicado. Los cruces serán: 2° vs 13°; 3° vs 12°, 4° vs 11° y 5° vs 10°, 6º vs 9º y 7º vs 8º. Los duelos, en caso de terminar empatados, se definirán a penales.
Los que avancen en esa instancia, chocarán con los cuatro primeros de la general que se encontraban aguardando rival, reordenando nuevamente la tabla teniendo en cuenta las posiciones iniciales. Los cruces se jugarán a un partido en cancha del mejor ubicado. Si persiste la igualdad al cabo de los noventa minutos, habrá definición desde los doce pasos.
En semifinales se volverá a repetir la metodología, enfrentando a los dos mejores de la tabla general frente a los dos peores que hayan accedido a esa fase.
Los dos vencedores se batirán a duelo a dos partidos, uno en cada estadio, determinando de esa forma el campeón del primer semestre.
Esta temporada Unión de Sastre no será parte de la competencia, sumándose así a Unión de Los Cardos que ya no había participado el año pasado. Granaderos de Castelar dirá presente.
Otras resoluciones
Por otro lado, se definió que el inicio de los partidos durante los primeras fechas sea 15 en Reserva y 17 en primera división. En tanto, la temporada deberá terminar, como máximo, el 5 de diciembre. También se aprobó que la entrada deberá tener un valor máximo de 8.000 pesos.
Torneo de Reserva
En tanto, el Torneo de Reserva será una rueda larga donde clasificarán los primeros 7. El primero de la tabla accederá a semifinales y esperará rival. Los cruces en cuartos serán 2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º. Los duelos serán a un juego en cancha del mejor ubicado. La final se disputará en cancha neutral a único partido.
Fixture: fecha a fecha
Juventud Gudalupe vs Atl. San Jorge
Piamonte vs Juv. Guadalupe
Atl. Sastre vs El Expreso
Atlético San Jorge vs La Emilia
Deportivo Mitre vs Susanense
Granaderos vs Deportivo Mitre
Juventud Guadalupe vs Atlético Sastre
Atl. San Jorge vs Piamonte
Susanense vs Atl. San Jorge
Juv. Unida vs Juv. Guadalupe
Atl. San Jorge vs Atl. Sastre
Juv. Guadalupe vs San Martín
Granaderos vs Atl. San Jorge
Trebolense vs Juv. Guadalupe
Juv. Unida vs Atl. Sastre
Atl. San Jorge vs Juv. Unida
Atl. Sastre vs San Martín
Juv. Guadalupe vs Dep. Mitre
General vs Atl. San Jorge
La Emilia vs Juv. Guadalupe
Trebolense vs Atl. Sastre
Atl. San Jorge vs San Martín
Atl. Sastre vs Dep. Mitre
Juv. Guadalupe vs Susanense
Americano vs Atl. San Jorge
Granaderos vs Juv. Guadalupe
Atl. San Jorge vs Trebolense
Juv. Guadalupe vs General
El Expreso vs Atl. San Jorge
Americano vs Juv. Guadalupe
Granaderos vs Atl. Sastre
Atl. San Jorge vs Dep. Mitre
Juv. Guadalupe vs El Expreso