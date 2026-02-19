#HOY:

La Liga San Martín de fútbol definió su Torneo para 2026

En la noche del miércoles se definió en Asamblea que el Apertura y Clausura se disputará a una rueda larga, todos contra todos, y luego playoff para determinar al campeón. Comenzará el domingo 15 de marzo.

Los trofeos de la Liga San Martín.
En la noche del miércoles, los directivos de los 14 clubes participantes en este 2026 de la Liga San Martín aprobaron el nuevo formato mediante el cual se disputará el Apertura y el Clausura. El Torneo será una rueda todos contra todos, donde clasificarán 12 equipos a playoff para determinar al campeón. El certamen comenzará el domingo 15 de marzo. Una semana antes se disputará la Copa de Campeones del 2025 entre Atl. San Jorge y Piamonte. El campeonato de Reserva se jugará de manera similar al 2025. En tanto, el Clausura se jugará de forma similar pero invirtiendo las localías en la fase regular.

Así se jugará el Apertura

De acuerdo a lo aprobado en la Asamblea del miércoles por la noche, el Apertura se disputará mediante una rueda larga, enfrentando a los equipos todos contra todos. Los 4 primeros de la tabla general avanzarán a cuartos de final de manera directa. Los conjuntos ubicados de la posición 5 a la 12 se enfrentarán en octavos a un partido en cancha del mejor ubicado. Los cruces serán: 2° vs 13°; 3° vs 12°, 4° vs 11° y 5° vs 10°, 6º vs 9º y 7º vs 8º. Los duelos, en caso de terminar empatados, se definirán a penales.

Los que avancen en esa instancia, chocarán con los cuatro primeros de la general que se encontraban aguardando rival, reordenando nuevamente la tabla teniendo en cuenta las posiciones iniciales. Los cruces se jugarán a un partido en cancha del mejor ubicado. Si persiste la igualdad al cabo de los noventa minutos, habrá definición desde los doce pasos.

En semifinales se volverá a repetir la metodología, enfrentando a los dos mejores de la tabla general frente a los dos peores que hayan accedido a esa fase.

Los dos vencedores se batirán a duelo a dos partidos, uno en cada estadio, determinando de esa forma el campeón del primer semestre.

Esta temporada Unión de Sastre no será parte de la competencia, sumándose así a Unión de Los Cardos que ya no había participado el año pasado. Granaderos de Castelar dirá presente.

Otras resoluciones

Por otro lado, se definió que el inicio de los partidos durante los primeras fechas sea 15 en Reserva y 17 en primera división. En tanto, la temporada deberá terminar, como máximo, el 5 de diciembre. También se aprobó que la entrada deberá tener un valor máximo de 8.000 pesos.

Torneo de Reserva

En tanto, el Torneo de Reserva será una rueda larga donde clasificarán los primeros 7. El primero de la tabla accederá a semifinales y esperará rival. Los cruces en cuartos serán 2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º. Los duelos serán a un juego en cancha del mejor ubicado. La final se disputará en cancha neutral a único partido.

Fixture: fecha a fecha

FECHA 1

Juventud Gudalupe vs Atl. San Jorge

Granaderos vs San Martín

La Emilia vs Dep. Mitre

Susanense vs Trebolense

Americano vs Atl. Sastre

El Expreso vs Piamonte

General vs Juv. Unida

FECHA 2

Piamonte vs Juv. Guadalupe

Atl. Sastre vs El Expreso

San Martín vs General

Juv. Unida vs Americano

Atlético San Jorge vs La Emilia

Deportivo Mitre vs Susanense

Trebolense vs Granaderos

FECHA 3

General vs Trebolense

Granaderos vs Deportivo Mitre

Americano vs San Martín

Susanense vs La Emilia

El Expreso vs Juv. Unida

Juventud Guadalupe vs Atlético Sastre

Atl. San Jorge vs Piamonte

FECHA 4

Susanense vs Atl. San Jorge

La Emilia vs Granaderos

Dep. Mitre vs General

Trebolense vs Americano

San Martín vs El Expreso

Juv. Unida vs Juv. Guadalupe

Atl. Sastre vs Piamonte

FECHA 5

Atl. San Jorge vs Atl. Sastre

Piamonte vs Juv. Unida

Juv. Guadalupe vs San Martín

El Expreso vs Trebolense

Americano vs Dep. Mitre

General vs La Emilia

Granaderos vs Susanense

FECHA 6

Granaderos vs Atl. San Jorge

Susanense vs General

La Emilia vs Americano

Dep. Mitre vs El Expreso

Trebolense vs Juv. Guadalupe

San Martín vs Piamonte

Juv. Unida vs Atl. Sastre

FECHA 7

Atl. San Jorge vs Juv. Unida

Atl. Sastre vs San Martín

Piamonte vs Trebolense

Juv. Guadalupe vs Dep. Mitre

El Expreso vs La Emilia

Americano vs Susanense

General vs Granaderos

FECHA 8

General vs Atl. San Jorge

Granaderos vs Americano

Susanense vs El Expreso

La Emilia vs Juv. Guadalupe

Dep. Mitre vs Piamonte

Trebolense vs Atl. Sastre

San Martín vs Juv. Unida

FECHA 9

Atl. San Jorge vs San Martín

Juv. Unida vs Trebolense

Atl. Sastre vs Dep. Mitre

Piamonte vs La Emilia

Juv. Guadalupe vs Susanense

El Expreso vs Granaderos

Americano vs General

FECHA 10

Americano vs Atl. San Jorge

General vs El Expreso

Granaderos vs Juv. Guadalupe

Susanense vs Piamonte

La Emilia vs Atl. Sastre

Dep. Mitre vs Juv. Unida

Trebolense vs San Martín

FECHA 11

Atl. San Jorge vs Trebolense

San Martín vs Dep. Mitre

Juv. Unida vs La Emilia

Atl. Sastre vs Susanense

Piamonte vs Granaderos

Juv. Guadalupe vs General

El Expreso vs Americano

FECHA 12

El Expreso vs Atl. San Jorge

Americano vs Juv. Guadalupe

General vs Piamonte

Granaderos vs Atl. Sastre

Susanense vs Juv. Unida

La Emilia vs San Martín

Dep. Mitre vs Trebolense

FECHA 13

Atl. San Jorge vs Dep. Mitre

Trebolense vs La Emilia

San Martín vs Susanense

Juv. Unida vs Granaderos

Atl. Sastre vs General

Piamonte vs Americano

Juv. Guadalupe vs El Expreso

#TEMAS:
