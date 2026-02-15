Copa Federación

Náutico El Quillá pegó fuerte en San Javier y se ilusiona

Náutico El Quillá consiguió un triunfo clave como visitante al vencer 2 a 1 a Central San Javier en la tarde del sábado. El equipo conducido por Martín Mazzoni mostró eficacia en los momentos decisivos y sumó tres puntos muy importantes en una etapa determinante del certamen provincial.