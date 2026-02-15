Náutico El Quillá pegó fuerte en San Javier y se ilusiona
Náutico El Quillá consiguió un triunfo clave como visitante al vencer 2 a 1 a Central San Javier en la tarde del sábado. El equipo conducido por Martín Mazzoni mostró eficacia en los momentos decisivos y sumó tres puntos muy importantes en una etapa determinante del certamen provincial.
Náutico El Quillá. El equipo de Mazzoni hizo un buen partido y se trajo de San Javier un resultado positivo.
Náutico El Quillá dio un paso muy importante en la Copa Federación de Fútbol de la provincia de Santa Fe al imponerse como visitante por 2 a 1 frente a Central San Javier, en un encuentro que se disputó bajo un intenso calor y que exigió al máximo el esfuerzo físico de ambos equipos.
El conjunto dirigido por Martín Mazzoni supo interpretar el desarrollo del partido y fue inteligente para aprovechar las oportunidades que se le presentaron.
En un trámite parejo, donde los dos equipos intentaron jugar con buenas intenciones y buscando protagonismo, el elenco tiburón marcó la diferencia en los momentos justos.
Los goles del equipo santafesino fueron convertidos por Nicolás Cometto y Gastón Losa, quienes capitalizaron las situaciones generadas y permitieron que El Quillá pueda sostener la ventaja en un escenario siempre complicado como lo es San Javier.
Más allá del resultado, el equipo mostró orden, compromiso y una clara idea de juego, aspectos que terminan siendo determinantes en este tipo de torneos cortos y muy competitivos.
Martín Mazzoni. Otro de los grandes entrenadores de la región que se destaca en El Quillá. Créditos:Manuel Fabatía
Un triunfo que vale más que tres puntos
La victoria no solo significa sumar en la tabla, sino también ganar confianza en un momento donde la Copa Federación comienza a ingresar en su etapa más exigente y definitoria. Cada partido empieza a tener un valor especial y los márgenes de error son cada vez menores.
El Quillá supo adaptarse a las condiciones del encuentro, manejó los tiempos cuando fue necesario y defendió el resultado con personalidad en los momentos de mayor presión del rival. Ese equilibrio entre juego y sacrificio fue una de las claves para sostener la ventaja hasta el pitazo final.
El esfuerzo colectivo, sumado a la precisión a la hora de definir, le permitió al equipo de Mazzoni llevarse un triunfo que puede marcar un punto de inflexión pensando en lo que viene.
El plantel mostró carácter y fortaleza mental, cualidades indispensables para aspirar a ser protagonista en la recta final del torneo.
Con este resultado, El Quillá se posiciona de buena manera de cara al futuro inmediato, sabiendo que el objetivo es seguir sumando y consolidar su rendimiento en una competencia que reúne a los mejores equipos del ámbito provincial.
La Copa Federación entra en una fase donde cada detalle cuenta y donde la regularidad será clave. En ese contexto, el triunfo conseguido en San Javier representa mucho más que tres puntos: es un envión anímico y futbolístico para afrontar lo que viene con ilusión y confianza.