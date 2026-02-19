Fútbol amateur

La Liga San Martín arranca el 15 de marzo con clásicos desde el debut

La Liga Departamental de Fútbol San Martín iniciará su temporada 2026 el próximo 15 de marzo con la participación de 14 equipos en Primera y Reserva. El certamen tendrá siete partidos por fecha y comenzará con duelos de alto voltaje desde la jornada inaugural.