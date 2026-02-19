La Liga San Martín arranca el 15 de marzo con clásicos desde el debut

La nueva edición del campeonato liguista no contará con la presencia de Unión de Los Cardos ni Unión de Sastre, lo que reduce el cuadro a 14 instituciones y establece un formato de siete encuentros por jornada en las divisiones superiores.
La Liga Departamental de Fútbol San Martín iniciará su temporada 2026 el próximo 15 de marzo con la participación de 14 equipos en Primera y Reserva. El certamen tendrá siete partidos por fecha y comenzará con duelos de alto voltaje desde la jornada inaugural.
La nueva edición del campeonato liguista no contará con la presencia de Unión de Los Cardos ni Unión de Sastre, lo que reduce el cuadro a 14 instituciones y establece un formato de siete encuentros por jornada en las divisiones superiores.
Un día antes del puntapié inicial en Primera, comenzará la actividad para las divisiones inferiores de la Departamental, marcando así el arranque integral del calendario futbolístico en el departamento San Martín.
El fixture determinó los siguientes cruces para la jornada inaugural:
El Expreso vs. Piamonte
Susanense vs. Trebolense
Granaderos vs. San Martín
Guadalupe vs. San Jorge
General vs. JURC
Americano vs. Sastre
La Emilia vs. Mitre
Desde el inicio habrá enfrentamientos de marcada rivalidad, como General ante JURC y Guadalupe frente a San Jorge, que prometen convocar un importante marco de público.
El calendario también dejó establecidos otros cruces destacados que le darán atractivo sostenido al torneo:
Fecha 2: San Jorge vs. La Emilia
Fecha 3: Americano vs. San Martín
Fecha 5: El Expreso vs. Trebolense
Fecha 8: Guadalupe vs. La Emilia
Fecha 10: Susanense vs. Piamonte
Con clásicos distribuidos a lo largo de la fase regular y un formato compacto que obliga a sumar desde el arranque, la Liga San Martín se encamina a una temporada que promete intensidad, estadios colmados y una lucha cerrada por los primeros puestos.