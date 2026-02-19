Esperanza vive la previa de los Juegos Suramericanos con el Tour itinerante

Mirá tambiénComenzaron las Residencias Culturales 2026 en Rosario y Villa Gobernador Gálvez
El “Tour Suramericano” llegará a la intersección de avenida Rafaela y Beruti, en el Parque de la Agricultura, con una agenda que se desarrollará de 17 a 22 horas durante ambas jornadas. La actividad es libre y gratuita, y en caso de lluvia será trasladada a otro espacio.
La propuesta combina deporte, innovación y entretenimiento. Quienes se acerquen podrán participar de una experiencia inmersiva con punto de e-games, simuladores deportivos, realidad virtual, mini golf, fútbol tenis y una estación de arte, entre otras opciones.
Actividades
La iniciativa apunta a involucrar a niños, jóvenes y adultos en un entorno dinámico que promueve el espíritu deportivo y la integración.
Uno de los atractivos centrales será la presencia de “Capi”, el carpincho que se convirtió en la mascota oficial de los Juegos Suramericanos 2026 y que ya es un símbolo de esta edición.
El camino hacia Santa Fe 2026
El Tour Suramericano se enmarca en la estrategia de promoción y acercamiento comunitario de los XIII Juegos Suramericanos, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.
El evento continental reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 57 disciplinas deportivas, posicionando a la provincia como epicentro del deporte sudamericano.
En ese contexto, el Tour funciona como antesala participativa, acercando el espíritu de los Juegos a cada localidad y generando expectativa en la comunidad.
Con deporte, tecnología y entretenimiento, Esperanza se suma así al recorrido de promoción que anticipa uno de los acontecimientos deportivos más relevantes de la región en 2026.