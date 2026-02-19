XIII Edición

Esperanza vive la previa de los Juegos Suramericanos con el Tour itinerante

Se trata de una propuesta gratuita que este jueves y viernes se instalará en el Parque de la Agricultura con actividades deportivas, tecnológicas y recreativas. La iniciativa forma parte del camino hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputarán en septiembre.