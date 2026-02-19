Falso chamán detenido por estafar a un vecino de Murphy

Un hombre de origen venezolano, identificado como Franklyn Gilberto N., y una mujer argentina, Milagros Araceli M., fueron detenidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Airesacusados de extorsionar a un vecino de la localidad de Murphy. Los dos sospechosos habrían utilizado perfiles falsos en redes sociales para atraer a su víctima, quien atravesaba una difícil situación personal debido a su reciente separación.
El hecho comenzó en enero cuando el hombre, identificado como Raúl, contactó a un supuesto “chamán” a través de una publicación en Facebook. El anuncio prometía soluciones espirituales a personas en crisis. La víctima, buscando ayuda en medio de su dolor, decidió comunicarse con quien se presentaba como “Lic. Rubén Ortega” y efectuó una transferencia inicial de 80.000 pesos para que realizara un “trabajo espiritual”.
Sin embargo, la situación pronto se tornó dramática. Según relató el denunciante, en las siguientes horas comenzó a recibir amenazas de muerte, tanto contra él como contra su nieto, si no realizaba más pagos. La extorsión fue aumentando progresivamente, llegando a exigirle un total de 2.184.850 pesos, bajo la amenaza de que su familia sería asesinada si no cumplía con las exigencias.
Damián Casullo es el fiscal que llevó adelante la investigación.
Las amenazas incluían aterradoras imágenes de su nieto junto a una estatuilla de “San La Muerte”. “Los van a matar si no pagás”, le dijeron en repetidas ocasiones, lo que llevó a la víctima a realizar varias transferencias hasta que decidió denunciar el caso ante la justicia.
El fiscal Damián Casullo, al frente de la investigación, logró identificar a los responsables luego de que Raul recibiera una nueva llamada el 10 de febrero, en la que se le ofreció la devolución del dinero, a cambio de que desistiera de su denuncia. A partir de allí, se dio lugar a un allanamiento en el domicilio de los imputados, ubicado en la calle Sáenz Peña 1200, en el barrio porteño de Constitución, donde se secuestraron varios dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares y una tablet.
El juez dispuso la prisión preventiva para ambos acusados, quienes fueron imputados por extorsión. En la audiencia imputativa y cautelar se abstuvieron de declarar. Las pruebas recabadas por el fiscal Casullo fueron contundentes y lograron demostrar la conexión entre los acusados y las transferencias de dinero realizadas por la víctima a través de la plataforma Mercado Pago.