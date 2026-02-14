Reordenamiento policial en la costa: asumieron nuevas autoridades en las Unidades Regionales XIV San Javier y VII Garay

En el marco de un proceso de reordenamiento de la cúpula policial dispuesto por la Jefatura de Policía y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, este sábado se concretaron dos ceremonias que oficializaron cambios en la conducción de las Unidades Regionales XIV de San Javier y VII del departamento Garay, con el objetivo de fortalecer la estructura operativa en la región costera.
Cambios en la conducción de las Unidades Regionales XIV y VII.
La primera actividad se realizó a las 10:00 en la Jefatura Departamental de la UR VII Garay, donde el subjefe de Policía provincial, director general Daniel Filchel, puso en funciones como nuevo jefe al director de Policía Miguel Ángel Jalin, quien hasta ahora se desempeñaba como subjefe de la UR XIV San Javier. Tras asumir, Jalin designó como subjefe de la dependencia al subdirector de Policía Marcos Grosso Prasiux.
El acto fue presidido por el subsecretario de Seguridad Pública Roque de Lima, acompañado por el senador provincial por el departamento Garay Germán Baumgartner y la intendente de Helvecia, María Victoria Weiss Ackerley. También asistieron oficiales superiores, jefes de las Planas Mayor y Mayor Especial, representantes de agrupaciones y personal policial subalterno.
Los cambios en la dirección policial buscan mejorar la respuesta en seguridad, con jefes experimentados que priorizan la articulación con autoridades locales.
Horas más tarde, a las 12:00, se desarrolló en San Javier la ceremonia de asunción del nuevo subjefe de la Unidad Regional XIV. Frente al Palacio de Jefatura, y con la presencia de autoridades provinciales y locales, el director de Policía José Luis López fue puesto en funciones como segundo jefe de la dependencia.
Optimización de recursos y consolidación de la seguridad costera.
El acto fue encabezado por el subsecretario de Seguridad Pública Jorge de Lima, junto al subjefe de Policía provincial, director general Fernando Filchel, y el jefe de la UR XIV, director de Policía Rodolfo A. Grimalt. Participaron además el secretario general del municipio, Marcial Bugnon, en representación de la intendente Ana Maribel González, y Marcela Vivas, en representación del senador Oscar Dolzani, junto a integrantes de la Plana Mayor, jefes de agrupación, abanderados y escoltas.
Durante el contacto con la prensa, las autoridades explicaron que los cambios responden a una rotación estratégica destinada a optimizar recursos y consolidar el trabajo en seguridad en los departamentos de la costa. Destacaron especialmente la experiencia territorial de Jalin y la jerarquía profesional de López para sostener y profundizar las políticas de prevención.
Miguel Ángel Jalin asume como nuevo jefe de policía.
Al asumir, López —oriundo de Coronda— agradeció la confianza de la conducción ministerial. Con 28 años de servicio y título de licenciado en seguridad ciudadana, desarrolló su carrera en la Unidad Regional XV del departamento San Jerónimo, cumpliendo funciones operativas y administrativas. Señaló que su prioridad será conocer rápidamente el territorio y trabajar de manera coordinada con las autoridades locales para mejorar la respuesta policial.
Desde el gobierno provincial subrayaron que estas designaciones forman parte de una estrategia de renovación institucional orientada a oxigenar la conducción policial, reforzar la presencia en el territorio y profundizar la articulación con municipios y comunas, con el fin de brindar mayor seguridad a las comunidades de la región.