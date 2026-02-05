San Javier sigue en alerta tras lluvias extremas y evalúa daños

La Junta de Protección Civil de San Javier se reunió para evaluar la situación generada por las intensas lluvias registradas los días 15 y 16 de enero de 2026, un fenómeno climático extraordinario que dejó entre 210 y 230 milímetros de precipitaciones en menos de 24 horas. El encuentro fue presidido por la intendente Ana Maribel González, quien luego, en declaraciones al diario El Litoral, confirmó que se decidió mantener el estado de alerta y avanzar en la solicitud de la emergencia hídrica para el distrito.
Durante la reunión se analizaron las respuestas implementadas frente a la contingencia y se acordó elevar al Concejo Deliberante el pedido formal de declaración de emergencia hídrica. Paralelamente, el municipio gestionará ante el gobierno provincial recursos urgentes destinados a la limpieza de los principales desagües del distrito, con el objetivo de mejorar la capacidad de escurrimiento ante futuros eventos climáticos.
La intendente destacó especialmente el trabajo coordinado con la Secretaría de Protección Civil de la provincia, a cargo del doctor Marcos Escajadillo, el Ministerio de Obras Públicas, Bomberos Voluntarios, personal municipal, equipos de salud y fuerzas policiales, que actuaron de manera articulada durante toda la emergencia.
Calles y viviendas afectadas por la tormenta extraordinaria de enero. Crédito: Bomberos Voluntarios de San Javier.
El informe técnico elaborado por la Coordinación de Planeamiento Urbano detalla que el evento duplicó el promedio histórico de lluvias para el mes de enero, que es de 124 milímetros. Además, el contexto hídrico previo agravó la situación: el año 2025 cerró con un superávit de aproximadamente 300 milímetros sobre la media, lo que dejó napas elevadas y suelos saturados, reduciendo significativamente la capacidad de absorción.
Desde el punto de vista técnico, la tormenta fue caracterizada como un evento severo, lo que impidió el escurrimiento natural. Los canales principales funcionaron a sección completa y, aunque se registraron desbordes temporales en el Canal Sur y en boulevard Pedro A. Candioti, no hubo colapsos estructurales. Sin embargo, la infraestructura fue exigida al máximo. Las alcantarillas y cruces se identificaron como puntos críticos por obstrucciones y por la insuficiencia de su diámetro ante el caudal extraordinario, mientras que las cunetas urbanas se saturaron rápidamente.
Los barrios más afectados incluyeron Santa Rosa, Dignidad, Colonia Indígena, El Once, La Vía y Sagrado Corazón (zona El Chirala), además de sectores del ex camino de la Feria y la zona comprendida entre Teófilo Madrejón y Nicasio Oroño hacia el sur. En varios de estos lugares se registró ingreso de agua a viviendas, anegamiento de calles y aislamientos temporales.
Operativo interinstitucional para reforzar la infraestructura hidráulica. Crédito: Bomberos Voluntarios de San Javier.
Frente a este escenario, el municipio ejecutó tareas de desobstrucción de desagües y alcantarillas, apertura de canales de alivio en la zona oeste, activación de estaciones de bombeo y asistencia directa a vecinos mediante la entrega de bolsas de arena, nailon y kits de limpieza. El operativo fue sostenido por un despliegue interinstitucional que permitió patrullajes preventivos, saneamiento de viviendas y seguimiento sanitario de las familias afectadas.
El informe concluye que se trata de una de las contingencias hidrometeorológicas más severas de los últimos años en San Javier. Si bien la respuesta local logró evitar consecuencias mayores, el desgaste de recursos municipales fue significativo. Por ello, se solicitaron Aportes No Reintegrables para cubrir gastos operativos, provisión de insumos de saneamiento y financiamiento de obras menores destinadas al reemplazo de alcantarillas y refuerzo de canales troncales, especialmente en la zona oeste.
Tareas de limpieza y desobstrucción de desagües en barrios afectados. Crédito: Bomberos Voluntarios de San Javier.
Las autoridades remarcaron que el apoyo del Gobierno de la Provincia será clave para restaurar la infraestructura dañada y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuros eventos extremos, en un contexto climático que exige planificación y prevención permanentes.