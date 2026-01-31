Avanza la obra contra inundaciones en San Javier: ya alcanza un 13% de ejecución

La obra de “Readecuación de las obras contra inundaciones y estabilización de las barrancas de la ciudad de San Javier” continúa avanzando y presenta, a enero de 2026, un progreso estimado del 13%.
La readecuación de defensas y estabilización de barrancas progresa por sectores. El Gobierno provincial destacó el control técnico y el impacto estratégico para la ciudad.
Así lo explicó el secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe, Nicolás Mijich, en diálogo con el diario El Litoral, donde brindó precisiones sobre el estado actual de los trabajos y la importancia estratégica de la intervención.
Mijich señaló que actualmente se están realizando mediciones técnicas para determinar con exactitud el grado de avance, aunque adelantó que los números preliminares indican un progreso sostenido.
En ese sentido, remarcó que se trata de una obra compleja, planificada por sectores, que no solo busca reforzar la protección contra inundaciones, sino también garantizar la estabilidad de las barrancas y mejorar la seguridad de la ciudad frente a crecidas del río.
El funcionario provincial destacó que la obra responde a una demanda histórica de la comunidad de San Javier y forma parte de una política integral del Gobierno de Santa Fe orientada a la prevención, la mitigación de riesgos hídricos y el fortalecimiento de la infraestructura urbana en zonas vulnerables.
Además, subrayó que los trabajos se ejecutan bajo estrictos controles técnicos y ambientales, respetando las condiciones naturales del entorno.
De acuerdo a la información oficial publicada por el Gobierno de Santa Fe, las tareas se desarrollan en distintos frentes. En el sector norte, que se extiende desde calle Poeta Julio Migno hasta la ex Ruta Provincial N° 39, avanzan los trabajos de relleno y perfilado de la barranca.
En aquellos tramos donde ya se alcanzó el perfil previsto en el proyecto, se está ejecutando la protección mediante mantas de bloques de hormigón, junto con la correspondiente viga de anclaje. Paralelamente, se completan sectores que habían quedado inconclusos debido a la curvatura natural de la margen.
En el sector del Parque Candioti, continúan las tareas de limpieza y desmonte, limitadas estrictamente a las áreas necesarias para la intervención. Durante la presente semana se iniciaron los trabajos de excavación para la Estación de Bombeo N° 3, incluyendo la colocación de suelo cemento y hormigón de limpieza que servirá de base para la futura instalación.
Asimismo, en un área próxima al parque, se está finalizando el terraplén con suelo cohesivo sobre el material refulado ya contenido, luego de haberse alcanzado la cota de diseño establecida en el proyecto.
Por su parte, en el sector sur, que va desde el Parque Candioti hasta calle Cura Brochero, se encuentran en etapa final las tareas de refulado contenido.
Al mismo tiempo, avanzan los trabajos correspondientes a la construcción de la Estación de Bombeo N° 4. A la fecha, ya se completó el hormigonado de los tabiques, las alas y parte de la losa superior, lo que representa un paso clave para el funcionamiento futuro del sistema de drenaje.
Esta obra constituye una intervención fundamental para la ciudad de San Javier, no solo por su impacto en la prevención de inundaciones, sino también por el aporte a la estabilidad del frente costero y a la protección de espacios públicos y viviendas.
Desde el Gobierno provincial aseguran que los trabajos continuarán de manera sostenida, con el objetivo de cumplir los plazos previstos y brindar una solución estructural de largo plazo para la comunidad.