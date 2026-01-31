Un testimonio desde Reikiavik

La argentina que llevó sus raíces al país más seguro del mundo sin dejar de soñar con volver

Islandia encabeza el Índice de Paz Global 2025 por su cohesión social y bajos índices de criminalidad, un contexto que favorece el desarrollo de proyectos personales y comerciales. En ese escenario, Carla Valvo convirtió los desafíos de emigrar en una oportunidad y creó una marca de alfajores que combina la tradición, identidad y diseño.