Caminos Productivos: Monigotes ejecuta una obra estratégica de conectividad rural
La Comuna de Monigotes recibió más de 334 millones de pesos correspondientes a la primera cuota del Programa Provincial Caminos Productivos, destinados a la construcción de 11,3 kilómetros de ripio que mejorarán la conectividad rural, el acceso a establecimientos educativos y el desarrollo productivo del distrito.
Monigotes recibirá más de $334 millones para la construcción de 11 kilómetros de ripio. Foto: Archivo
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe transfirió a la Comuna de Monigotes un total de $334.706.131,74, correspondientes a la primera cuota del convenio firmado en el marco del Programa Caminos Productivos, destinado a la construcción de 11,3 kilómetros de ripio en el distrito.
La inversión total de la obra asciende a $446.274.842,32 y representa una mejora sustancial para la infraestructura vial rural de la localidad.
La información fue confirmada por el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, quien destacó el acompañamiento del Gobierno Provincial y el trabajo articulado con las autoridades comunales para concretar una obra largamente esperada.
Una obra estratégica para el distrito
El convenio suscripto entre la Comuna de Monigotes y el Gobierno Provincial contempla la ejecución de los 11,3 kilómetros de ripio en dos etapas. La primera, ya transferida, supera los 334 millones de pesos, mientras que la segunda cuota, por $111.568.710,58, será girada contra la correspondiente rendición de cuentas.
El presidente comunal, Andrés Villarreal, remarcó la relevancia del proyecto y señaló que se trata de “una obra de gran impacto para todo el distrito”.
En ese sentido, precisó que el trazado se extenderá desde la Ruta Nacional N.º 34 hacia Colonia Algarrobal, permitiendo además la vinculación directa con la Escuela Rural N.º 1134, lo que redundará en mejores condiciones de transitabilidad para productores, docentes, alumnos y vecinos de la zona rural.
Villarreal agradeció especialmente las gestiones realizadas por el senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González y la respuesta del Gobierno Provincial para hacer posible el inicio de los trabajos.
Acompañamiento
Por su parte, el senador Michlig expresó su reconocimiento al Ejecutivo santafesino y destacó el rol del Ministerio de Desarrollo Productivo en la implementación del programa.
“Quiero agradecer las respuestas brindadas por el Gobierno Provincial, en especial al ministro Gustavo Puccini, al director de Infraestructura Rural Roberto Tión y al coordinador del Programa Caminos Productivos, Federico Carballeira”, señaló el legislador, subrayando la importancia de sostener políticas públicas orientadas a fortalecer la infraestructura rural.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo informaron que, en el marco del Programa Caminos Productivos, el departamento San Cristóbal ha registrado una inversión sostenida desde principios de 2024 hasta enero de 2026, con un impacto significativo en la red vial rural.
En total, se ejecutaron o se encuentran en ejecución 94,97 kilómetros de caminos rurales, con una inversión acumulada de $3.438.108.146,04. Las obras incluyen intervenciones en localidades como Ceres, Colonia Bossi, Dos Rosas, La Lucila, Colonia Ana, San Guillermo, Ambrosetti, Monte Oscuridad, Suardi y Monigotes.
Estas mejoras en infraestructura vial permiten optimizar la logística productiva, garantizar el acceso a servicios esenciales y fortalecer el arraigo rural, consolidando al programa como una herramienta clave para el desarrollo territorial del departamento.