Departamento San Cristóbal

Caminos Productivos: Monigotes ejecuta una obra estratégica de conectividad rural

La Comuna de Monigotes recibió más de 334 millones de pesos correspondientes a la primera cuota del Programa Provincial Caminos Productivos, destinados a la construcción de 11,3 kilómetros de ripio que mejorarán la conectividad rural, el acceso a establecimientos educativos y el desarrollo productivo del distrito.