Dictaron prisión preventiva a un hombre con antecedentes por un hurto en Ceres

Quedó en prisión preventiva un hombre de 31 años que es investigado por haber sustraído una garrafa en Ceres (departamento San Cristóbal). La medida cautelar fue ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Cecilia Álamo en una audiencia que se desarrolló de manera remota en los tribunales de San Cristóbal.
La fiscal Hemilce Fissore está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son CEO, transite el proceso judicial privado de su libertad en virtud de poseer una condena previa y múltiples antecedentes penales en los que le fueron otorgadas medidas alternativas que no cumplió.
La magistrada resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva por todo el proceso.
Garrafa
La fiscal relató que “el hombre investigado cometió el hecho que se le endilgó el viernes 23 de este mes aproximadamente a las 15:40”.
Relató que “el imputado ingresó de manera furtiva y sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia en las personas a un domicilio de calle Santiago del Estero al 200”.
Agregó que “lo hizo recorriendo un trayecto de 22 metros en el interior de la vivienda hasta un quincho, de donde se apoderó ilegalmente de una garrafa de 10 kg para darse inmediatamente a la fuga”.
Peligros procesales
La representante del MPA aseguró que “la jueza dispuso la prisión preventiva del imputado no solo porque se encuentran reunidos los elementos de convicción suficientes para sostener la autoría y materialidad del hecho que le atribuimos desde Fiscalía en el grado de probabilidad necesario sino también debido a los múltiples antecedentes penales que posee en trámite”.
Fissore manifestó que “la magistrada consideró que si bien la pena en expectativa para el delito sería de cumplimiento condicional, la reiterancia de comisión de delitos en contra de la propiedad en la ciudad hace proporcional la medida cautelar dispuesta”.
La fiscal agregó que “la jueza tuvo en cuenta también para dictar la prisión preventiva que el imputado posee una condena anterior por un hecho de similares características y que no ha cumplido con numerosas medidas cautelares no privativas de la libertad que oportunamente se le impusieran en otros legajos en trámite, hechos cometidos en su mayoría contra sus propios vecinos”.
“La magistrada consideró que está latente la peligrosidad procesal debido al riesgo de fuga por carecer el imputado arraigo familiar y laboral y por el conocimiento que el mismo tiene de que la pena en caso de ser hallado culpable sería de efectivo cumplimiento” sostuvo la funcionaria.
Calificación penal
Al hombre de 31 años cuyas iniciales son CEO se le atribuyó la autoría del delito de hurto.