Departamento Las Colonias

Reconocimiento al compromiso y al esfuerzo: Esperanza distinguió a policías y deportistas destacados

El intendente Rodrigo Müller encabezó un acto de reconocimiento a agentes policiales que salvaron vidas mediante maniobras de RCP y a un deportista local que alcanzó la cumbre del Cerro Aconcagua. El encuentro puso en valor el compromiso, la capacitación y la perseverancia como pilares de la comunidad.