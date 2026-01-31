Reconocimiento al compromiso y al esfuerzo: Esperanza distinguió a policías y deportistas destacados

En un acto cargado de simbolismo y reconocimiento al esfuerzo individual puesto al servicio de la comunidad, el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, distinguió a efectivos policiales y a un deportista local por acciones y logros que reflejan valores fundamentales como la vocación de servicio, la preparación y la superación personal.
La actividad se desarrolló en el despacho del intendente, en el Palacio Municipal, y contó con la presencia de los protagonistas, quienes recibieron el reconocimiento por parte del Ejecutivo local en un clima de cercanía y gratitud.
Vocación de servicio que salva vidas
Durante el encuentro, fueron reconocidos los agentes policiales Cristian Mungussi, Agustina Verdun, Leonardo Pereyra y Ana Laura Bellón, quienes intervinieron en distintas situaciones de emergencia asistiendo a vecinos mediante maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).
Mirá tambiénIncendio y caos en el partido de la U de Chile por el aumento en el precio de las entradas
Su accionar oportuno y profesional permitió preservar la vida de personas que atravesaban cuadros críticos.
Al referirse a estas intervenciones, el intendente Müller subrayó la relevancia de la formación continua y la capacidad de respuesta en contextos de urgencia. “Es una muestra clara de la importancia de la capacitación y del accionar rápido, que muchas veces marca la diferencia entre la vida y la muerte de una persona”, expresó.
Asimismo, destacó el compromiso cotidiano de las fuerzas de seguridad locales, no solo en la prevención del delito, sino también en la asistencia directa a la comunidad en situaciones límite.
Un logro deportivo que trasciende lo personal
Mirá tambiénLa argentina que llevó sus raíces al país más seguro del mundo sin dejar de soñar con volver
En el mismo acto, el municipio reconoció a Sebastián Appelhans, deportista esperancino que logró alcanzar la cumbre del Cerro Aconcagua, la montaña más alta de América. La hazaña, fruto de una intensa preparación física y mental, fue valorada como un ejemplo de constancia, disciplina y determinación.
“Este logro representa valores fundamentales en cualquier comunidad: el sacrificio, la planificación y la voluntad de superarse”, señaló Müller, quien remarcó la importancia de visibilizar este tipo de experiencias para que se conviertan en fuente de inspiración, especialmente para los más jóvenes.
El valor del ejemplo en la construcción comunitaria
Mirá tambiénDistracción digital: cómo recuperar la concentración y proteger la salud mental
Al cierre del acto, el intendente sintetizó el sentido de los reconocimientos con una frase que resume la mirada del gobierno local: “Cuando un esperancino se destaca, su ejemplo merece ser reconocido y multiplicado”.
Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer el tejido social, poniendo en valor acciones concretas que contribuyen al bienestar colectivo y refuerzan una identidad comunitaria basada en el compromiso, la solidaridad y el esfuerzo.