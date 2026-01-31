#HOY:

San Agustín cerró una nueva edición de la Colonia de Verano para Adultos Mayores

Con una jornada cargada de emociones y balance positivo, finalizó en San Agustín una nueva edición de la Colonia de Verano para Adultos Mayores, una propuesta que durante la temporada estival promovió el encuentro, la recreación y el bienestar integral de los vecinos y vecinas de la tercera edad.

Un espacio para compartir, disfrutar y mantenerse activos. Foto: Archivo
La Colonia de Vacaciones para Adultos Mayores se consolidó, una vez más, como un espacio fundamental de socialización y disfrute para quienes participaron de las distintas actividades recreativas, físicas y lúdicas organizadas a lo largo del verano.

Cada jornada fue pensada para fomentar el movimiento, el compañerismo y la alegría, fortaleciendo los vínculos y mejorando la calidad de vida de los adultos mayores de la localidad.

El cierre de la colonia marcó el final de semanas de trabajo sostenido, donde la participación activa y el entusiasmo de los asistentes fueron protagonistas, reafirmando la importancia de generar propuestas inclusivas y accesibles para este sector de la comunidad.

Reconocimiento al trabajo y al acompañamiento institucional

Desde la organización se destacó especialmente la labor de la profesora Celeste Sarú, cuya dedicación, compromiso y calidez fueron claves para el desarrollo de la colonia.

Su acompañamiento permanente permitió que cada actividad se realizara en un clima de confianza, cuidado y disfrute.

Asimismo, se agradeció el trabajo conjunto del Área de Cultura y Deportes y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, cuyo apoyo resultó fundamental para hacer posible esta iniciativa, garantizando recursos y respaldo institucional a lo largo de toda la temporada.

Una política de cuidado que continúa

Desde la comuna de San Agustín reafirmaron el compromiso de seguir impulsando espacios que promuevan el bienestar, la participación activa y el disfrute de los adultos mayores, entendiendo que estas propuestas no solo aportan salud física, sino también contención emocional y fortalecimiento comunitario.

La Colonia de Verano se despide hasta la próxima temporada, dejando un balance positivo y el desafío de seguir ampliando acciones que acompañen a los adultos mayores durante todo el año.

Las Colonias

