Edición 2026

San Agustín cerró una nueva edición de la Colonia de Verano para Adultos Mayores

Con una jornada cargada de emociones y balance positivo, finalizó en San Agustín una nueva edición de la Colonia de Verano para Adultos Mayores, una propuesta que durante la temporada estival promovió el encuentro, la recreación y el bienestar integral de los vecinos y vecinas de la tercera edad.