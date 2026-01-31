¿Un aeropuerto en el norte de la ciudad, cerca del antiguo frigorífico municipal?
Un viejo proyecto de mediados de la década de 1940 se “anotó” unas tierras lindantes a calle Teniente Loza en el límite jurisdiccional para construir un aeródromo. En el lugar sólo instalaron un monolito. El recuerdo en las páginas de El Litoral.
La zona del ex frigorífico, donde se planeó un aeropuerto.
La relación entre la ciudad de Santa Fe y la actividad aerocomercial es, a priori, rara. La capital de la provincia no puede consolidarse como punto de referencia en materia de conexión aérea. Prueba de ello son las largas idas y vueltas del siglo XX para la construcción de un aeropuerto en el área metropolitana.
Varios proyectos quedaron truncos hasta la conclusión de lo que hoy son las instalaciones ubicadas en la localidad de Sauce Viejo. En el ciclo Memorias de Santa Fe se contó uno de ellos, que planificaba un aeródromo pegado a la Laguna Setúbal, donde actualmente está la Ciudad Universitaria y barrio El Pozo.
Otro proyecto, un tanto desconocido, pensó construir un aeródromo en el extremo norte de la capital santafesina, en cercanías al matadero municipal. Un artículo de 1961 publicado por El Litoral reflejó el estado de abandono de lo único que hicieron en el lugar apuntado: un monolito.
El artículo que expuso el proyecto abandonado.
1947
La mencionada nota vio la luz el 17 de mayo del 61 y llevó como título: “Un monolito, una placa y una leyenda, nos recuerdan un proyecto incumplido”. En el desarrollo de la misma, el vespertino santafesino daba cuenta del paupérrimo estado del lugar que había sido elegido para semejante iniciativa unas décadas atrás.
“A la vera del camino Coronel Loza, más conocido como camino al matadero, próximo al límite norte del municipio, entre matorrales y junto a un árbol del que penden enredaderas, existe un olvidado monolito con una placa de mármol”, arrancaba la crónica.
Y continuaba: “Que tiene grabada esta leyenda: ‘Plan quinquenal Obras del plan trienal- Adhesión de la Municipalidad de Santa Fe al progreso de la aviación civil y comercial", y finalmente la fecha: 1947”.
Junto con el texto la prueba irrefutable del abandono: una fotografía del monolito, la placa mencionada y las malezas que la cubrían.
“Muchos son los que pasan frente a este monolito sin tenerlo en cuenta en absoluto: otros se preocupan y se acercan hasta él para saber su razón de ser y, de éstos, la mayoría queda intrigada acerca del significado de la leyenda de la placa”, describió la situación El Litoral.
Y seguía el artículo: “Esa placa se colocó en el año señalado, cuando se proyectó construir en aquel lugar, denominado granja municipal y ahora ocupado en cierta medida por las viviendas que constituyen el barrio de emergencia o Villa Yapeyú, un aeródromo que, como señala la placa, sería civil y comercial”.
Un vuelo de Aerolíneas Argentinas llegando a Sauce Viejo en los albores de la década del 60.
Nada
“Pero... pasó el tiempo y tal aeródromo no se concretó, ni tan siquiera se inició y Santa Fe siguió ansiando durante mucho tiempo el aeropuerto que le permitiera ser incorporado a las redes de comunicación aérea que se iban extendiendo por todo el país”, confirmó El Litoral.
Aquel proyecto perdido el tiempo quedó, precisamente, en los papeles. El anhelo por contar con conexiones aéreas digna de una capital de provincia siguió siendo eso, un deseo.
“No fue allá por Las Flores donde después se levantó el aeródromo, sino, como es de todos conocido, en Sauce Viejo, tras una demora y lentitud casi irritante, y la obra quedó inconclusa, aún cuando aparentemente no es así”, agregaba con pesar el vespertino.
Y continuaba: “Decimos que quedó inconclusa por cuanto resulta inadmisible que el aeropuerto de una capital de provincia y que sirve a una de las zonas más densamente pobladas del país, como es la de Sauce Viejo, no tenga sus pistas pavimentadas -sino solamente de tierra consolidada- de manera que cuando llueve o hay temporal, el aeródromo se torna inoperable...”.
Los problemas del aeropuerto de Sauce Viejo en los 60.
Reflexión vigente
Sobre el final del artículo, El Litoral dejó una semblanza que bien puede aplicar a los días que corren, donde el aeropuerto de Sauce Viejo, pese a los reconocimientos para operar internacionalmente, sólo mantiene la conexión con Buenos Aires. A continuación, aquellas palabras de hace 65 años que bien reflejan algo de lo que ocurre en la actualidad:
“Santa Fe necesita de un mejor aeropuerto, y este reclamo ha merecido la atención de los poderes públicos y también de legisladores que, en tal sentido, han elaborado proyectos, pero lamentablemente pasa el tiempo y nada se hace”.
“Aquel monolito nos muestra el primer paso que se intentó sin llegar a nada; vino después Sauce Viejo, dio el primer paso y quedó allí: se proyectó un gran aeropuerto en la zona de La Guardia, y de eso no se pasó. Sólo queda preguntar: ¿está Santa Fe signada en el sentido de que no tendrá por muchos años el aeropuerto que necesita?”.