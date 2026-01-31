Memorias de Santa Fe

¿Un aeropuerto en el norte de la ciudad, cerca del antiguo frigorífico municipal?

Un viejo proyecto de mediados de la década de 1940 se “anotó” unas tierras lindantes a calle Teniente Loza en el límite jurisdiccional para construir un aeródromo. En el lugar sólo instalaron un monolito. El recuerdo en las páginas de El Litoral.