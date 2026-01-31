Franck: resaltan la importancia de mantener libres las bicisendas

En Franck, niños, jóvenes y adultos utilizan diariamente las bicisendas para trasladarse de manera segura en bicicleta.
La comuna de Franck impulsa un mensaje de concientización vial destinado a toda la comunidad, con el objetivo de promover el uso seguro de las bicisendas y prevenir accidentes. La iniciativa apunta especialmente a desalentar el estacionamiento indebido sobre estas vías, una práctica que pone en riesgo a ciclistas de todas las edades.
Estos espacios fueron pensados específicamente para proteger a quienes eligen este medio de movilidad, cada vez más utilizado tanto para actividades cotidianas como recreativas.
Sin embargo, el estacionamiento indebido de vehículos sobre las bicisendas, muchas veces al momento de buscar a los chicos en la escuela, en el club o durante traslados breves, genera un riesgo considerable para quienes circulan por ellas.
Cuando una bicisenda se encuentra obstruida por autos estacionados incorrectamente, los ciclistas se ven obligados a realizar maniobras para esquivarlos.
Estas acciones aumentan notablemente la posibilidad de accidentes, ya sea por colisiones directas con los vehículos detenidos o por la interacción con otros autos que circulan por la calzada.
Las consecuencias de estas situaciones pueden afectar directamente a hijos, familiares o vecinos, convirtiendo una acción cotidiana en un escenario de peligro evitable.
Desde las autoridades locales se insiste en la importancia de respetar las normas de tránsito, no solo para evitar sanciones, sino fundamentalmente para proteger la integridad física de todos los franckinos. El llamado es claro: liberar las bicisendas y asumir un compromiso colectivo con la seguridad vial.
Cuidar estos espacios es una responsabilidad compartida que contribuye a una convivencia más segura y ordenada, fortaleciendo una cultura vial basada en el respeto y la prevención.