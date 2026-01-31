Seguridad vial

Franck: resaltan la importancia de mantener libres las bicisendas

La comuna de Franck impulsa un mensaje de concientización vial destinado a toda la comunidad, con el objetivo de promover el uso seguro de las bicisendas y prevenir accidentes. La iniciativa apunta especialmente a desalentar el estacionamiento indebido sobre estas vías, una práctica que pone en riesgo a ciclistas de todas las edades.