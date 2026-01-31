Cortes de tránsito y desvíos por bacheos en Santa Fe: qué calles estarán afectadas este sábado

Este sábado, la ciudad de Santa Fe tendrá cortes de tránsito y desvíos en el transporte público debido a trabajos de bacheo que llevará adelante la Municipalidad en distintos sectores, principalmente en el microcentro y en arterias de alta circulación. Las intervenciones afectarán la circulación vehicular y modificarán recorridos habituales de varias líneas de colectivos.
Uno de los puntos intervenidos será la intersección de San Jerónimo y Juan de Garay. En ese sector, las líneas 3, 8, 10, 11, 15 y 16, en sentido ida, desviarán su recorrido por calle San Jerónimo, Salta, 1° de Mayo, Moreno y retomarán luego San Jerónimo. En tanto, la línea 2, en sentido vuelta, circulará por Salta, 1° de Mayo y Moreno antes de volver a su traza habitual.
Otro sector afectado será el comprendido por Mendoza y 25 de Mayo, con corte en Mendoza y San Jerónimo, y el cruce de 9 de Julio y Primera Junta, donde el corte se ubicará en 9 de Julio y Salta. Allí se implementarán los siguientes desvíos en el transporte público:
Líneas 8 y 9 (ida): Mendoza – 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia.
Líneas 4 y 5 (vuelta): 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.
Líneas 10, 11 y 14 (vuelta): 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia.
Línea 18 (vuelta): Mendoza – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.
Como consecuencia de estos trabajos, quedarán inhabilitadas las paradas de Plaza del Soldado sobre calle Mendoza y las paradas ubicadas sobre calle 9 de Julio, entre Juan de Garay y Tucumán.
Mapa de intervenciones sabado 31/01.
Entre las 07:00 y las 13:00, se realizarán además intervenciones de ASSA en distintos puntos de la ciudad. En San Jerónimo al 1243, entre Entre Ríos y Uruguay, la línea 2, en sentido vuelta, desviará su recorrido por San Jerónimo, Entre Ríos, 1° de Mayo y avenida J. J. Paso. En tanto, en 9 de Julio al 2921, entre Hipólito Irigoyen y Crespo, se implementarán los siguientes desvíos:
Línea 2 (ida): 9 de Julio – Irigoyen Freyre – 4 de Enero – Suipacha – 9 de Julio.
Líneas 1, 4 y 5 (vuelta): mismo recorrido alternativo.
Línea 18 (vuelta): mismo desvío.
Por otra parte, continúan vigentes los desvíos por trabajos de bacheo en la intersección de Gorostiaga y Alvear. En ese sector, la línea 8, en sentido vuelta, circulará por Alvear, Llerena, Necochea y Ricardo Aldao, mientras que la línea 9, también en sentido vuelta, lo hará por Llerena y Marcial Candioti.
Además, se mantienen cortes totales de tránsito en 1° de Mayo y Boneo, Alvear y Gorostiaga, 9 de Julio y Primera Junta, San Jerónimo y Juan de Garay, y en Vera Mujica entre Cristóbal Colón e Islas Malvinas. A esto se suman otros trabajos de bacheo en ejecución en Crespo y San Martín, Mendoza y San Martín, y en Peñaloza, entre Doldán y Callejón Aguirre, donde se habilitó media calzada.
Desde el municipio recomiendan circular con precaución y prever demoras, especialmente en la zona céntrica, debido a la cantidad de intervenciones previstas para este sábado.