Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 31 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 - 10:00 Bv. Pellegrini, Saavedra, Urquiza y Junín
09:30 - 13:30 Av. F. Zuviría, Gorostiaga, Cassanello y 4 de Enero
07:00 - 09:00 Ruta Nac. N11, Roverano, Las Baleares y EEUU
07:00 - 10:00 Laprade, Uruguay, Macia e Iriondo
09:30 - 12:30 Martín Zapata, Arenales, Alberdi
10:00 - 12:00 Derqui, Hernandarias, Belgrano y Salta
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.