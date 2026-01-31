#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En la mañana

Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 31 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.
Seguinos en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:00 - 10:00 Bv. Pellegrini, Saavedra, Urquiza y Junín

09:30 - 13:30 Av. F. Zuviría, Gorostiaga, Cassanello y 4 de Enero

Santo Tomé

07:00 - 09:00 Ruta Nac. N11, Roverano, Las Baleares y EEUU

07:00 - 10:00 Laprade, Uruguay, Macia e Iriondo

09:30 - 12:30 Martín Zapata, Arenales, Alberdi

10:00 - 12:00 Derqui, Hernandarias, Belgrano y Salta

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Santo Tomé

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro