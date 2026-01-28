#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Santa Fe

Intervenciones y cortes en el microcentro: obras de bacheo, ASSA y EPE

Durante este miércoles 28 de enero, la Municipalidad coordina múltiples tareas en el microcentro y otros puntos de la ciudad, con cortes y desvíos del transporte público.

Obras de bacheo, ASSA y EPE. Crédito: Guillermo di Salvatore.Obras de bacheo, ASSA y EPE. Crédito: Guillermo di Salvatore.
Seguinos en
Por: 

Durante enero, la Municipalidad de Santa Fe coordinó varias intervenciones en la vía pública en el sector del microcentro de la ciudad. Estas obras incluyen bacheo de hormigón, bacheo asfáltico, recambio de cañerías e intervenciones puntuales de ASSA y EPE.

Para este miércoles 28 de enero, se planificaron intervenciones de ASSA y bacheo de hormigón, que suelen ser prolongadas debido a los tiempos de fraguado del hormigón, aproximadamente un mes, en las siguientes direcciones:

  • Primera Junta al 2.500 y al 2.600
  • Mendoza al 2.500 y al 2.600
  • 9 de Julio al 2.300
  • San Jerónimo al 2.000

Desde el jueves 29 y durante 30 días se intervendrá Crespo a la altura de calle San Martín.

Mirá tambiénEl tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Además, la Municipalidad realiza obras de bacheo asfáltico que suelen quedar habilitadas el mismo día de la intervención, y el miércoles por la mañana se intervendrá:

  • Francia al 2.100 y al 2.200
  • Salta al 3.100

Por tarde se intervendrá:

  • Mendoza al 3.100 y al 3.200

A su vez, la EPE se encuentra interviniendo la vereda de Juan de Garay entre 27 de Febrero y 9 de Julio con reducción de calzada.

bacheoBacheo en la ciudad.

Otras intervenciones activas en la ciudad

  • Aristóbulo del Valle (trabajos con reducción de calzada)
  • Peñaloza (trabajos con reducción de calzada)
  • 7 Jefes (trabajos sobre cantero)
  • Rehabilitación del colector general cloacal (Bv Pellegrini, con cortes y reducciones intermitentes)
  • Liceo Norte (estabilizado granular y colocación de fresado)
  • Altos de Noguera (estabilizado granular y colocación de fresado)
  • Obispo Príncipe 100
  • Alvear y Gorostiaga (bacheo de hormigón con corte total)
  • Boneo y 1° de Mayo (problemas con redes de ASSA/hídrica)
  • Loyola Sur y Norte
  • Barrio 29 de abril

Cuando se menciona fresado significa que se está colocando el material que se retira en el bacheo, priorizando recorridos de colectivos.

La caída nominal de los pasajes, factor de incidencia. Crédito: Manuel FabatíaDesvíos de colectivos. Crédito: Manuel Fabatía.

Desvíos de colectivos

Debido a las obras de bacheo asfáltico que está llevando adelante la Municipalidad en el microcentro, se informan las zonas afectadas y los desvíos propuestos para el transporte público:

Zona Afectada: Salta entre Urquiza y Francia a partir de las 7:00 hasta las 12:00 aprox.

  • LÍNEA 4 (ida): de recorrido habitual por calle Salta - Urquiza - Lisandro de la Torre - Saavedra a recorrido habitual.
  • LÍNEAS 13 - 14 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Salta - 1ero de Mayo - Lisandro de la Torre - 4 de Enero – 1era Junta - Av. Freyre - Salta a recorrido habitual.
  • LÍNEA 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Salta - 1ero de Mayo - Lisandro de la Torre - 4 de Enero – 1era Junta - Av. Freyre - La Rioja a recorrido habitual.

Zona Afectada: Mendoza entre Saavedra y Urquiza a partir de las 12:00 hasta las 17:00 aprox.

  • LÍNEA 8 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Lorenzo - Tucuman - Rivadavia a recorrido habitual.
  • LÍNEA 16 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Lorenzo - Tucuman - Urquiza - Mendoza a recorrido habitual.
  • LÍNEA 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Lorenzo - Tucuman - 9 de Julio a recorrido habitual.
Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Santa Fe
Municipalidad de Santa Fe
Aguas Santafesinas
Empresa Provincial de la Energía

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro