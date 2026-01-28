Intervenciones y cortes en el microcentro: obras de bacheo, ASSA y EPE

Durante enero, la Estas obras incluyen bacheo de hormigón, bacheo asfáltico, recambio de cañerías e intervenciones puntuales de Municipalidad de Santa Fe coordinó varias intervenciones en la vía pública en el sector del microcentro de la ciudad. ASSA y EPE.
Para este miércoles 28 de enero, se planificaron intervenciones de ASSA y bacheo de hormigón, que suelen ser prolongadas debido a los tiempos de fraguado del hormigón, aproximadamente un mes, en las siguientes direcciones:
Primera Junta al 2.500 y al 2.600 Mendoza al 2.500 y al 2.600
Desde el jueves 29 y durante 30 días se intervendrá Crespo a la altura de calle San Martín.
Además, la Municipalidad realiza
obras de bacheo asfáltico que suelen quedar habilitadas el mismo día de la intervención, y el miércoles por la mañana se intervendrá: Francia al 2.100 y al 2.200
Por tarde se intervendrá:
Mendoza al 3.100 y al 3.200
A su vez,
la EPE se encuentra interviniendo la vereda de Juan de Garay entre 27 de Febrero y 9 de Julio con reducción de calzada. Bacheo en la ciudad. Otras intervenciones activas en la ciudad Aristóbulo del Valle (trabajos con reducción de calzada) Peñaloza (trabajos con reducción de calzada) 7 Jefes (trabajos sobre cantero) Rehabilitación del colector general cloacal (Bv Pellegrini, con cortes y reducciones intermitentes) Liceo Norte (estabilizado granular y colocación de fresado) Altos de Noguera (estabilizado granular y colocación de fresado) Alvear y Gorostiaga (bacheo de hormigón con corte total) Boneo y 1° de Mayo (problemas con redes de ASSA/hídrica)
Cuando se menciona fresado significa que se está colocando el material que se retira en el bacheo, priorizando recorridos de colectivos.
Desvíos de colectivos. Crédito: Manuel Fabatía. Desvíos de colectivos
Debido a las obras de bacheo asfáltico que está llevando adelante la Municipalidad en el microcentro, se informan las zonas afectadas y los desvíos propuestos para el transporte público:
Zona Afectada: Salta entre Urquiza y Francia a partir de las 7:00 hasta las 12:00 aprox. LÍNEA 4 (ida): de recorrido habitual por calle Salta - Urquiza - Lisandro de la Torre - Saavedra a recorrido habitual. LÍNEAS 13 - 14 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Salta - 1ero de Mayo - Lisandro de la Torre - 4 de Enero – 1era Junta - Av. Freyre - Salta a recorrido habitual. LÍNEA 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Salta - 1ero de Mayo - Lisandro de la Torre - 4 de Enero – 1era Junta - Av. Freyre - La Rioja a recorrido habitual. Zona Afectada: Mendoza entre Saavedra y Urquiza a partir de las 12:00 hasta las 17:00 aprox. LÍNEA 8 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Lorenzo - Tucuman - Rivadavia a recorrido habitual. LÍNEA 16 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Lorenzo - Tucuman - Urquiza - Mendoza a recorrido habitual. LÍNEA 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Lorenzo - Tucuman - 9 de Julio a recorrido habitual.