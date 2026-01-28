El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Km 13 altura de San Lorenzo sentido a Rosario. Animales sueltos sobre banquina. Circular con precaución.
Debido a las obras de bacheo en el microcentro de la ciudad, se registran demoras en el tráfico en la zona de Lisandro de la Torre entre Urquiza y Av. Freyre.
Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.
Por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.
Reducción de calzada en Av. 27 de Febrero y Salta por un camión parado con desperfectos técnicos. Circular con precaución.
Primera Junta al 2.500 y al 2.600
Mendoza al 2.500 y al 2.600
9 de Julio al 2.300
San Jerónimo al 2.000
La EPE se encuentra interviniendo la vereda de Juan de Garay entre 27 de Febrero y 9 de Julio con reducción de calzada.
Aristóbulo del Valle (trabajos con reducción de calzada)
Peñaloza (trabajos con reducción de calzada)
7 Jefes (trabajos sobre cantero)
Rehabilitación del colector general cloacal (Bv Pellegrini, con cortes y reducciones intermitentes)
Liceo Norte (estabilizado granular y colocación de fresado)
Altos de Noguera (estabilizado granular y colocación de fresado)
Obispo Príncipe 100
Alvear y Gorostiaga (bacheo de hormigón con corte total)
Boneo y 1° de Mayo (problemas con redes de ASSA/hídrica)
Loyola Sur y Loyola Norte
Barrio 29 de abril
Salta entre Urquiza y Francia
Mendoza entre Saavedra y Urquiza