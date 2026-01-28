#HOY:

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en Santa Fe.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Miércoles 28.01

07:51 Animales sueltos en la Autopista Rosario - Santa Fe

Km 13 altura de San Lorenzo sentido a Rosario. Animales sueltos sobre banquina. Circular con precaución.

Miércoles 28.01

07:48 Santa Fe: embotellamiento en el microcentro

Debido a las obras de bacheo en el microcentro de la ciudad, se registran demoras en el tráfico en la zona de Lisandro de la Torre entre Urquiza y Av. Freyre.

Miércoles 28.01

06:42 Rosario: accesos con tránsito normal

Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.

Miércoles 28.01

06:42 Tránsito normal en las rutas de la provincia

Por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.

Miércoles 28.01

06:37 Santa Fe: camión varado en Av. Alem

Reducción de calzada en Av. 27 de Febrero y Salta por un camión parado con desperfectos técnicos. Circular con precaución.

Miércoles 28.01

06:30 Santa Fe: cortes por trabajos de ASSA y bacheo

Primera Junta al 2.500 y al 2.600

Mendoza al 2.500 y al 2.600

9 de Julio al 2.300

San Jerónimo al 2.000

La EPE se encuentra interviniendo la vereda de Juan de Garay entre 27 de Febrero y 9 de Julio con reducción de calzada.

Aristóbulo del Valle (trabajos con reducción de calzada)

Peñaloza (trabajos con reducción de calzada)

7 Jefes (trabajos sobre cantero)

Rehabilitación del colector general cloacal (Bv Pellegrini, con cortes y reducciones intermitentes)

Liceo Norte (estabilizado granular y colocación de fresado)

Altos de Noguera (estabilizado granular y colocación de fresado)

Obispo Príncipe 100

Alvear y Gorostiaga (bacheo de hormigón con corte total)

Boneo y 1° de Mayo (problemas con redes de ASSA/hídrica)

Loyola Sur y Loyola Norte

Barrio 29 de abril

Salta entre Urquiza y Francia

Mendoza entre Saavedra y Urquiza

