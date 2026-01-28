Las Paltas no se quedará sin agua potable mientras se ejecute la obra de ampliación

Los vecinos del barrio Las Paltas, en Colastiné Norte, no se quedarán sin agua potable durante los próximos meses, pese a las advertencias que indicaban un posible corte del servicio a partir de marzo o abril. Así lo aseguró a El Litoral el secretario de Agua y Saneamiento de la provincia, Leonel Marmiroli, quien confirmó que la Cooperativa de Agua Potable de Rincón continuará prestando el servicio hasta que finalice la obra integral que se encuentra en etapa de proyecto.
"La cooperativa va a seguir prestando el servicio en el barrio Las Paltas hasta que terminemos la obra que estamos planteando", afirmó Marmiroli, luego de una reunión mantenida la semana pasada con el Consejo de Administración de la cooperativa.
El acuerdo con la entidad lleva tranquilidad a los vecinos, en un contexto de preocupación por el anuncio de la proveedora de Rincón que pretendía retirarse de esa zona. "Nos dieron el compromiso de que hasta que se termine la obra -que estimamos en un año de ejecución, si los plazos se cumplen- van a seguir prestando el servicio", señaló el funcionario.
Una obra integral
La intervención proyectada por el Gobierno provincial apunta a una solución de fondo para el abastecimiento de agua potable en el lugar. Según explicó Marmiroli, la obra permitirá duplicar la capacidad actual de la planta potabilizadora de Rincón. "Vamos a modificar la toma, el bombeo y a construir dos centros de distribución", detalló.
Uno de esos centros estará ubicado en Villa California, un barrio "populoso e importante de Rincón", donde viven unas 4.500 personas según el último censo. El segundo se construirá en Colastiné Norte. "Desde ese centro de distribución vamos a sacar un ramal para vincular a Las Paltas, que ya tiene red domiciliaria", explicó.
Mirá tambiénColastiné: se retira la cooperativa de agua de Las Paltas y buscan alternativas de solución
Además, Aguas Santafesinas SA (Assa) trabaja en una estrategia para que otros sectores de Colastiné Norte que ya cuentan con red puedan conectarse al futuro acueducto troncal. Una vez finalizada la obra, la prestación del servicio en Las Paltas pasará a estar a cargo de Assa.
Licitación y plazos
La obra será licitada por el Ministerio de Obras Públicas de la provincia y contará con financiamiento provincial. "El proyecto lo trabajamos en conjunto entre la Secretaría y Assa, y también vamos a hacer la inspección de manera conjunta", indicó Marmiroli.
Actualmente, los equipos técnicos trabajan a contrarreloj en la elaboración del pliego. "Queremos ver si lo podemos tener listo para fin de febrero, para meterlo en circuito de obras y que en junio o julio estemos licitando", explicó. El plazo de ejecución estimado es de entre 10 y 11 meses.
Mirá tambiénLa Provincia duplicará la planta potabilizadora de Rincón para Villa California y Colastiné Norte
Si bien algunas tareas se desarrollarán en simultáneo, el funcionario aclaró que la obra se completará de manera integral en ese período. "Todo duraría un año. La ampliación de la planta, el nuevo módulo de alta tasa, las modificaciones en la toma y la conducción se van a hacer en paralelo", precisó.
Tranquilidad para los vecinos
La definición respondió a un planteo del intendente Juan Pablo Poletti. "Fue un pedido del intendente de querer resolver el tema de Las Paltas, y se hizo una propuesta más integral que fue bien recibida", señaló Marmiroli.
Finalmente, el secretario remarcó que el mensaje de tranquilidad ya fue transmitido a la comunidad. "No se va a cortar el servicio. Entiendo que desde la Municipalidad se encargaron de llevar tranquilidad a la vecinal y a los habitantes de Las Paltas", concluyó.