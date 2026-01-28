En Colastiné Norte

Las Paltas no se quedará sin agua potable mientras se ejecute la obra de ampliación

El Gobierno provincial garantizó la continuidad del servicio tras un compromiso de la Cooperativa de Aguas Potable de Rincón que actualmente opera en esa zona. El suministro se mantendrá hasta que finalice la obra -que aún está en proyecto- y después pasará a depender de Assa.