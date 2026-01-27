Barrio Los Hornos: reclamo por una pérdida de agua que lleva más de una semana sin solución

Un nuevo reclamo vecinal llegó a la redacción de El Litoral a través de Periodismo Ciudadano por una pérdida de agua que lleva más de una semana sin ser reparada en barrio Los Hornos, en el oeste de la ciudad de Santa Fe.
Una vecina denunció que un caño roto provoca inundaciones, baja presión y agua estancada en pasaje Parpal al 3700. ASSA aún no intervino.
Un nuevo reclamo vecinal llegó a la redacción de El Litoral a través de Periodismo Ciudadano por una pérdida de agua que lleva más de una semana sin ser reparada en barrio Los Hornos, en el oeste de la ciudad de Santa Fe.
Según el testimonio de una vecina de la zona, el problema se origina por un caño roto ubicado en pasaje Parpal al 3700, entre San Juan y San José. La pérdida es constante y el agua ya comenzó a ingresar a las viviendas cercanas.
“Yo tengo el agua casi adentro de mi casa, se está inundando todo”, relató la mujer, quien aseguró que el primer reclamo fue realizado el lunes pasado y quedó registrado con el número 5060.
La vecina explicó que desde entonces se comunican todos los días con Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), al igual que otros vecinos del sector, pero la respuesta siempre es la misma. “Nos dicen que en el transcurso del día van a venir, pero ya pasaron ocho días y no apareció nadie”, sostuvo.
Mientras tanto, la pérdida continúa generando un importante desperdicio de agua potable, además de una marcada baja en la presión del servicio domiciliario, lo que afecta la vida cotidiana de las familias del barrio.
A la falta de respuesta se suma la preocupación por el agua estancada en la vía pública, que los vecinos consideran un foco de proliferación de mosquitos y bacterias, especialmente en esta época del año.
“Todos pagamos los impuestos y esto está generando más gasto de agua, además de un riesgo para la salud”, señalaron desde el barrio, donde esperan una intervención urgente de la empresa para evitar que la situación se agrave.
Desde la zona remarcaron que se trata de un problema localizado y de sencilla resolución, por lo que cuestionaron la demora en la reparación y reclamaron mayor celeridad en la atención de los pedidos.
Periodismo Ciudadano es una herramienta que permite canalizar las inquietudes de distintos barrios de la ciudad a través de un canal de contacto por WhatsApp (+54 9 342 6 305344), para que cualquier persona pueda enviar su denuncia, reclamo o comentario sobre hechos de interés público.