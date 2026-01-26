Obras sin coordinación: vecinos denuncian calles cortadas y falta de planificación urbana
Vecinos de distintos barrios advierten sobre interrupciones simultáneas de calles, falta de información y complicaciones para circular. Los reclamos llegaron a través del canal de Periodismo Ciudadano de El Litoral.
Las obras avanzan, pero sin coordinación generan malestar. Foto: Guillermo Di Salvatore
Las obras públicas forman parte del crecimiento urbano, pero cuando no están acompañadas por una adecuada planificación pueden convertirse en un problema cotidiano para los vecinos. Así lo expresan distintos reclamos que llegan a diario a la redacción de El Litoral a través de Periodismo Ciudadano, el canal de contacto que permite canalizar denuncias y consultas barriales vía WhatsApp.
Uno de los mensajes recibidos en las últimas horas pone el foco en una situación que se repite en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe: trabajos de pavimentación que derivan en cortes simultáneos de calles, sin alternativas claras de circulación ni señalización suficiente para quienes viven en la zona.
El testimonio corresponde a un vecino que reside sobre calle San Lorenzo, entre General López y 3 de Febrero. Según relató, la intervención municipal en el sector dejó virtualmente aislado el acceso a su vivienda, con varias arterias cortadas al mismo tiempo y sin información precisa sobre plazos ni recorridos alternativos.
“Todas las calles de acceso a mi casa están cortadas. Si querés llegar, no podés. San Lorenzo está cortada desde hace más de una semana y 3 de Febrero también, porque están reparando Francia”, explicó en su mensaje enviado a través de WhatsApp.
Cortes simultáneos y accesos bloqueados
El reclamo apunta especialmente a la superposición de frentes de obra en un mismo sector, lo que termina afectando no solo a los vecinos frentistas, sino también a servicios de emergencia, repartidores y al tránsito en general. “La planificación brilla por su ausencia”, resumió el vecino, al describir el escenario.
Según detalló, las interrupciones no solo dificultan la circulación vehicular, sino que también generan confusión, ya que no siempre hay carteles visibles que indiquen desvíos o plazos estimados de finalización de los trabajos.
Desde Periodismo Ciudadano se reciben de manera frecuente mensajes similares vinculados a obras de pavimentación, bacheo o recambio de redes, donde el problema no es la ejecución en sí, sino la falta de coordinación entre los distintos cortes y la ausencia de información previa para quienes viven en la zona afectada.
Trabajos de ASSA se superponen en el sector. Foto: Guillermo Di Salvatore
En este caso puntual, el vecino remarcó que nadie se acercó a verificar cómo quedaban los accesos una vez iniciados los trabajos, ni se comunicó oficialmente qué calles permanecerían cerradas y por cuánto tiempo.
A esta situación se suma además la presencia de un corralito de Aguas Santafesinas (ASSA) en la misma zona, lo que agrava el escenario de aislamiento. Según relatan los vecinos, la intervención de la empresa provincial también generó cortes y ocupación de calzada que, combinados con las obras municipales, terminaron bloqueando prácticamente todos los accesos al sector.
“Se cortó San Lorenzo por obras, 3 de Febrero está cerrada desde hace días, y además está el corralito de ASSA. Nadie coordinó nada. Es imposible entrar o salir”, explicó el denunciante a través del canal de Periodismo Ciudadano.
Vecinos denuncian cortes de calles que dificultan el acceso a viviendas. Foto: Guillermo Di Salvatore
El rol de Periodismo Ciudadano
Periodismo Ciudadano es una herramienta impulsada por El Litoral que permite a los vecinos canalizar inquietudes, reclamos o denuncias de interés público a través de un canal directo de WhatsApp (+54 9 342 6 305344). Los mensajes recibidos son analizados por el equipo periodístico y, cuando corresponde, transformados en notas para visibilizar problemáticas barriales.
En muchos casos, estos aportes permiten detectar situaciones que no siempre llegan por los canales formales o que se repiten en distintos barrios sin una respuesta clara. Obras sin señalización, calles cortadas durante semanas, acumulación de basura o falta de mantenimiento urbano figuran entre los reclamos más frecuentes.