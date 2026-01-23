En Santo Tomé también se quejan por microbasurales

El problema de los microbasurales a cielo abierto no es exclusivo del casco urbano de la ciudad de Santa Fe. Como viene reflejando El Litoral, este inconveniente también se plantea en el distrito costero de Colastiné Norte y en otros puntos del área metropolitana.
Es el caso de la ciudad de Santo Tomé. Así lo expuso a través de una serie de imágenes una vecina de esa localidad del departamento La Capital que se comunicó al WhatsApp de El Litoral para comentar la situación del barrio donde vive.
La situación planteada en calle Moreno a 3.700 y 3.800
“Quisiera denunciar la deficiencia en la prestación del servicio público y la pésima gestión municipal en materia de recolección de residuos generales y domiciliarios”, señaló la mujer en diálogo con este medio.
A continuación, la vecina compartió imágenes y explicó que corresponden a la zona de calle Moreno a la altura catastral del 3.700 y 3.800. “Ahí el trabajo municipal, entre medio de dos barrios, es elevar el terreno soterrando la basura”, adujo la santotomesina.
Piden que el municipio limpie el lugar.
Al ser consultada, la mujer explicó que se trata de los barrios son Villa Lujan y Adelina Centro, que están separados por Ricchieri. "Se han hecho reclamos individuales y en conjunto", advirtió pero no obtienen respuestas.
En su relato, la vecina comentó que el municipio colocó un cartel de "prohibido arrojar basura", sin embargo la situación no cambia.
"Realmente es una vergüenza y un abandono terrible. Residuos generales pueden pasar dos meses sin recolectar", concluyó.
Yuyos y basura, un problema que exponen vecinos santotomesinos.
"Falta de atención"
En simultáneo, otro vecino también se comunicó con El Litoral para advertir una serie de problemas a los que resumió como "falta de atención" por parte de las autoridades locales.
En mensaje, enumeró: A diario vecinos reportan robos de garrafas y elementos de los patios; Hace 5 semanas no se retiran los residuos generales o voluminosos; Hace meses que no se pasa la maquina niveladora dentro del barrio; La Avenida Ricchieri no recibe mantenimiento; llamás al centro de atención ciudadana, te escuchan la denuncia pero no la registran.