Costa santafesina

Vecinos alertan por asentamientos e inseguridad en el terraplén Garello

Habitantes de la zona costera de Colastiné Norte advierten sobre ocupaciones irregulares, falta de mantenimiento del terraplén, inundaciones reiteradas y hechos de inseguridad que afectan la vida cotidiana y ponen en riesgo la defensa hídrica del sector.