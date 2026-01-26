Un colectivo quedó trabado frente a Casa de Gobierno: caos en el tránsito del microcentro

Un colectivo de línea urbana quedó atascado este lunes por la mañana en la esquina de 3 de Febrero y San Jerónimo, frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe. La unidad no logró realizar el giro por falta de espacio, lo que generó una fuerte congestión en el centro. La situación se sumó a los múltiples cortes por obras de bacheo que afectan la zona.
El tránsito, colapsado en minutos. Foto: gentileza.
El hecho ocurrió a plena hora pico, cuando un interno de una línea del transporte público intentó girar desde 3 de Febrero hacia San Jerónimo. Según testigos, la maniobra fue imposible debido a un “corralito” instalado sobre la calzada por un bar ubicado en la esquina.
La rueda delantera derecha del colectivo quedó parcialmente atrapada al intentar forzar el giro, lo que obligó al chofer a detener la unidad por completo.
El embotellamiento fue inmediato: vehículos particulares, taxis y otras unidades de transporte quedaron bloqueadas, generando demoras y bocinazos durante varios minutos.
El incidente no ocurrió en un contexto aislado. En los últimos días, varios sectores del microcentro santafesino presentan cortes y desvíos por obras de bacheo, lo que vuelve más complejo el tránsito para autos, colectivos y peatones.
“Ya es un caos con todos los cortes por arreglos. Si encima no se puede girar por estructuras de bares, es imposible moverse”, se quejó una vecina que quedó atrapada en el embotellamiento.
Caos en el tránsito del microcentro. Foto: gentileza.
Vecinos apuntan al uso del espacio público
Vecinos y transeúntes señalaron que el problema se debe a la falta de espacio para la circulación, producto de la autorización que recibió el bar para colocar mesas y estructuras en la calle. “No hay forma de que un colectivo doble ahí”, comentó un comerciante.
Algunos peatones indicaron que no es la primera vez que ocurre una situación similar, aunque esta fue una de las más graves por el impacto en el tránsito.
Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas. El colectivo fue asistido y finalmente logró salir de la situación con ayuda de maniobras asistidas.