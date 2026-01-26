#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Santa Fe

Un colectivo quedó trabado frente a Casa de Gobierno: caos en el tránsito del microcentro

Ocurrió en la esquina de 3 de Febrero y San Jerónimo. El colectivo no pudo girar por un corralito gastronómico. Las obras de bacheo agravaron el caos.

Un colectivo quedó trabado frente a Casa de Gobierno. Foto: gentileza.Un colectivo quedó trabado frente a Casa de Gobierno. Foto: gentileza.
Seguinos en
Por: 

Un colectivo de línea urbana quedó atascado este lunes por la mañana en la esquina de 3 de Febrero y San Jerónimo, frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe. La unidad no logró realizar el giro por falta de espacio, lo que generó una fuerte congestión en el centro. La situación se sumó a los múltiples cortes por obras de bacheo que afectan la zona.

gentilezaEl tránsito, colapsado en minutos. Foto: gentileza.

El tránsito, colapsado en minutos

El hecho ocurrió a plena hora pico, cuando un interno de una línea del transporte público intentó girar desde 3 de Febrero hacia San Jerónimo. Según testigos, la maniobra fue imposible debido a un “corralito” instalado sobre la calzada por un bar ubicado en la esquina.

La rueda delantera derecha del colectivo quedó parcialmente atrapada al intentar forzar el giro, lo que obligó al chofer a detener la unidad por completo.

El embotellamiento fue inmediato: vehículos particulares, taxis y otras unidades de transporte quedaron bloqueadas, generando demoras y bocinazos durante varios minutos.

Mirá tambiénEl tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

El centro, cada vez más difícil de circular

El incidente no ocurrió en un contexto aislado. En los últimos días, varios sectores del microcentro santafesino presentan cortes y desvíos por obras de bacheo, lo que vuelve más complejo el tránsito para autos, colectivos y peatones.

“Ya es un caos con todos los cortes por arreglos. Si encima no se puede girar por estructuras de bares, es imposible moverse”, se quejó una vecina que quedó atrapada en el embotellamiento.

gentilezaCaos en el tránsito del microcentro. Foto: gentileza.

Vecinos apuntan al uso del espacio público

Vecinos y transeúntes señalaron que el problema se debe a la falta de espacio para la circulación, producto de la autorización que recibió el bar para colocar mesas y estructuras en la calle. “No hay forma de que un colectivo doble ahí”, comentó un comerciante.

Algunos peatones indicaron que no es la primera vez que ocurre una situación similar, aunque esta fue una de las más graves por el impacto en el tránsito.

Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas. El colectivo fue asistido y finalmente logró salir de la situación con ayuda de maniobras asistidas.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Santa Fe
Estado del tránsito
Tránsito en Santa Fe Waze
Colectivos Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro