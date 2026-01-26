De 16 a 20

El buque escuela Mandubí amarró en Santa Fe y muestra cómo se forman los futuros prefectos

La visita forma parte de una navegación de instrucción destinada a la capacitación práctica, en la que alumnos participan activamente de las tareas a bordo y comparten su experiencia con el público que se acerca a conocer la embarcación.