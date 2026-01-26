El buque escuela Mandubí amarró en Santa Fe y muestra cómo se forman los futuros prefectos
La visita forma parte de una navegación de instrucción destinada a la capacitación práctica, en la que alumnos participan activamente de las tareas a bordo y comparten su experiencia con el público que se acerca a conocer la embarcación.
Su presencia acerca el trabajo formativo de la institución a la comunidad. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
El guardacostas Mandubí, perteneciente a la Prefectura Naval Argentina, arribó al Puerto de Santa Fe en el marco de una navegación de instrucción destinada a la formación de futuros oficiales y suboficiales. La embarcación histórica permanece abierta al público y genera un fuerte interés entre quienes se acercan a conocer la vida a bordo y el trabajo formativo de la fuerza.
En este marco, el suprefecto David Russo explicó a CyD Noticias que el Mandubí cumple una función clave dentro del sistema educativo de la Prefectura. “Este guardacostas Mandubí es un guardacostas de instrucción para la escuela de oficial y suboficiales de la Prefectura Naval Argentina”, señaló.
Según detalló, estas navegaciones se realizan cada verano. “Es habitual que hagan esta navegación fluvial desde el puerto de Zárate, recorriendo los puertos de San Pedro, Rosario, Villa Constitución, Concepción del Uruguay y Santa Fe”, indicó, y remarcó que el objetivo es que los estudiantes tengan “sus primeros contactos en la práctica con todo lo que ven durante el año en las aulas”.
Formaciónpráctica a bordo
Russo precisó que el buque cuenta con una tripulación estable y una capacidad limitada para alumnos. “La tripulación en sí del buque somos 15 tripulantes y alumnos tenemos capacidad para 12, actualmente hay 10 embarcados”, explicó. No obstante, aclaró que a lo largo de todo el recorrido “el total de alumnos que van a navegar es aproximadamente 80”.
La visita forma parte de un recorrido destinado a la práctica profesional. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
La instrucción abarca distintas áreas clave de la navegación. Los alumnos se dividen en grupos y participan activamente en las tareas del buque. “Llevan las derrotas, el rumbo, la velocidad, las comunicaciones y evitan todo lo que es el reglamento internacional para prevenir abordajes”, describió. En la sala de máquinas, en tanto, se capacitan en “motorización, propulsión, sensores y alarmas”.
Puertasabiertas
Durante su estadía en Santa Fe, el Mandubí puede ser visitado por el público de manera gratuita. “La verdad que se acercó mucha gente, más que nada en el horario donde baja un poco el sol”, comentó Russo. “Las puertas están abiertas y es libre y gratuito de 16 a 20”, agregó.
El interés del público, según explicó, se centra especialmente en la vida a bordo y en la formación de los cadetes. “La gente estaba muy interesada en lo que es la vida a bordo y también en la vida de los alumnos, los institutos de formación y qué es lo que hacen durante el año”, afirmó.
En ese sentido, destacó que son los propios estudiantes quienes dialogan con los visitantes. “Tratamos de que sean ellos los que cuenten su experiencia, los que hablen con las personas y les cuenten un poco qué es lo que hacen”, sostuvo.
Historia
El Mandubí es una embarcación con un extenso recorrido dentro de las fuerzas marítimas argentinas. “Es un buque que fue fabricado en el año 39 y botado en el año 41”, recordó Russo. Inicialmente, cumplió funciones para la Armada Argentina y desde 1965 forma parte de la Prefectura Naval.
La embarcación de la Prefectura Naval realiza una navegación de instrucción. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
“Primero fue un buque de practicaje para los prácticos del Río de la Plata y a partir del año 88 pasó a la órbita de la Dirección de Educación”, explicó, y remarcó que desde entonces realiza de manera ininterrumpida estas navegaciones de instrucción y capacitación.
Próximo destino y experiencia personal
El recorrido del Mandubí continuará en los próximos días. “El martes a las 08:00 aproximadamente estaríamos zarpando para el puerto de Rosario, luego a Villa Constitución, volveríamos al Instituto de Formación en Zárate y después iríamos por el río Uruguay a Concepción del Uruguay”, detalló el suprefecto.
Russo también compartió su vínculo personal con el buque. “La primera vez que subí al buque, subí como alumno de los institutos, así que todo era nuevo y muy llamativo para mí”, recordó. Por eso, alentó a los visitantes a recorrer cada sector. “Les recomiendo que suban al puente, a la sala de máquinas, que recorran y pregunten, porque para eso estamos”, expresó.
Finalmente, destacó uno de los aspectos que más lo atraen de la navegación. “A mí me gusta mucho navegar por el paisaje, cómo van cambiando las zonas y las costas”, afirmó, y agregó que antes de ingresar a la dársena de Santa Fe pudieron recorrer parte del río homónimo. “Vimos mucha actividad náutica deportiva, eso me llamó la atención”, concluyó.