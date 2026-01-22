Uno de cada cuatro bienes que ingresan al país pasa por las aduanas de Santa Fe

La provincia de Santa Fe vuelve a ocupar un lugar central en el comercio exterior argentino, esta vez a partir de un informe que analiza el comportamiento de las importaciones que ingresan al país a través de su territorio.
Según un informe del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la provincia se consolida como un nodo logístico clave y confirma su creciente protagonismo en el ingreso de bienes al país.
El estudio fue elaborado por el Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y pone el foco en el rol clave que cumplen las aduanas provinciales como puerta de entrada de bienes destinados tanto a la producción local como a otras regiones del país.
En este marco, Francisco Leiva explicó que el trabajo se inscribe en una línea de análisis más amplia sobre el intercambio comercial santafesino. En esta oportunidad, el eje estuvo puesto en “cómo es la dinámica del ingreso de bienes al país, donde la provincia actúa como agente de ingreso”.
El informe se basa en los movimientos registrados en cinco aduanas ubicadas en el territorio provincial. “Son cinco las aduanas en nuestro territorio de las cuales tenemos disponibilidad: San Lorenzo, Villa Constitución, Rosario, Rafaela y Santa Fe”, detalló Leiva, y aclaró que Rosario y San Lorenzo concentran la mayor parte del flujo de mercaderías.
A partir de estos datos, el estudio compara la evolución de las importaciones de Santa Fe con las del total del país. Según explicó, “de 2009 a 2017 Argentina tiene un promedio mucho más alto del que continúa teniendo en los años posteriores, mientras que en Santa Fe pasa lo inverso”. En ese período, la provincia registró un promedio de 4.000 millones de dólares en importaciones, cifra que se incrementó de manera significativa en los años siguientes.
Entre 2018 y 2024, las importaciones que ingresaron por Santa Fe crecieron un 54%, alcanzando los 6.300 millones de dólares. Este comportamiento marca una tendencia distinta a la nacional y refleja la importancia de la provincia no solo como productora, sino también como nodo logístico fundamental.
Otro de los puntos centrales del informe es la participación de Santa Fe dentro del total de importaciones argentinas. Leiva explicó que, cuando se analiza el comercio exterior desde la óptica aduanera, el peso provincial se incrementa de manera notable. “Cuando enfocamos en las exportaciones por tipo de aduana, encontramos que la participación crece al 35%”, afirmó.
Ese mismo fenómeno se repite en las importaciones. “Encontramos que aproximadamente uno de cada cuatro bienes que ingresan al país ingresan por las aduanas de Santa Fe”, sostuvo. Esto se debe, en gran parte, a que otras provincias utilizan la infraestructura logística santafesina para canalizar sus operaciones de comercio exterior.
En términos de volumen, el impacto es aún mayor. “Uno de cada dos bienes se exporta por la provincia de Santa Fe, no necesariamente que se produzca acá, pero sí que sale desde la provincia”, explicó Leiva, destacando el rol histórico que cumple el territorio santafesino en el entramado productivo nacional.
El informe también analiza cómo influyeron factores climáticos en el crecimiento de las importaciones. “El tercer aspecto interesante del informe es un poco las consecuencias que tuvo la sequía dentro de la provincia de Santa Fe”, señaló Leiva. Durante 2023 y 2024, los montos importados fueron especialmente elevados como consecuencia de la falta de producción local.
“Cuando no hay suficiente producción interna, lo que salimos a buscar es esa parte para poder activar a la industria”, explicó el economista. En ese contexto, la importación de granos fue clave para sostener la actividad industrial. Inicialmente, parte de esa demanda se cubrió con productos provenientes de Paraguay, aunque luego Brasil pasó a ser el principal proveedor.
Finalmente, Leiva remarcó que el desafío hacia adelante será ampliar el análisis a otros rubros del comercio exterior. “Desafortunadamente no tenemos registros de importación de servicios, algo que está cobrando mucha relevancia en la actualidad”, indicó, y anticipó que el objetivo será encontrar herramientas que permitan medir ese fenómeno a nivel provincial.
El informe completo se encuentra disponible en la web de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y confirma una realidad cada vez más visible: la provincia no solo es un pilar productivo del país, sino también un engranaje logístico esencial para la Argentina y su vínculo con el mundo.