El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Línea 8: Zona Bv. Zavalla (Entre Moreno y Corrientes) (vuelta): Bv. Zavalla – Monseñor Zaspe – Santiago de Chile a recorrido habitual. Zona San Jerónimo esquina Juan de Garay (ida): San Jerónimo – Salta – 1º de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido. Zona intersección de las calles Gorostiaga y Alvear (vuelta): Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual. Zona Vera Mujica intersección con Gral. Bolívar (ida): Islas Malvinas – Vera Mujica – Gral. Bolívar – Salustino Zavalía – Pietranera - San Lorenzo J.J Paso a recorrido. Zonas: Mendoza y San Jerónimo (corte sobre Mendoza). 9 de Julio y Mendoza (corte sobre 9 de Julio). (Ida): Mendoza – 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia a recorrido habitual.