El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
La información, minuto a minuto
En Av. Pellegrini y Bv. Oroño por obras el paso vehicular se encuentra interrumpido. Evitar el sector.
Paso alternado por obras en el tramo de Ruta Nacional 11 entre Villa La Ribera y Timbúes.
KM 45 a 46 - altura Olvieros sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras.
Tránsito normal y buena visibilidad. Av Circulación sin demoras.
Por el momento, las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad.
Debido a las obras de bacheo que está llevando adelante la Municipalidad en el microcentro, se informan las zonas afectadas y los desvíos para el transporte público:
Zona afectada: San Jerónimo esquina Juan de Garay
* LÍNEAS 3 – 8 – 10 – 11- 15 y 16 (Ida): de recorrido habitual por calle San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido.
* LÍNEA 2 (Vuelta): de recorrido habitual por calle – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido.
Zona afectada: 1ero de Mayo entre 1era Junta y Mendoza
* LÍNEA 1 (ida): De recorrido habitual por calle 1ero de Mayo – 1era Junta – Urquiza – Mendoza – 1ero de Mayo a recorrido habitual.
Zonas afectadas: Mendoza y 25 de Mayo y 9 de Julio y 1era Junta
- LÍNEAS 8 y 9 (Ida): de recorrido habitual por calle Mendoza – 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia a recorrido habitual.
- LÍNEAS 4 y 5 (vuelta): de recorrido habitual por calle 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.
- LÍNEAS 10 - 11 y 14 (Vuelta): de recorrido habitual por calle 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia a recorrido habitual.
- LÍNEAS 18 (Vuelta): de recorrido por calle Mendoza – 4 de Enero –Tucumán – 9 de Julio a recorrido habitual.
Quedan inhabilitadas las paradas de Plaza del Soldado sobre calle Mendoza y las paradas en calle 9 de Julio entre Juan de Garay y Tucumán.