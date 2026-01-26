Iniciativa

Invitan a celebrar el Día Mundial de los Humedales en el corazón del Sitio Ramsar Delta del Paraná

Se trata del Parque Nacional Islas de Santa Fe, ubicado a 30 kilómetros de navegación desde Puerto Gaboto, al que sólo se arriba por agua mediante servicios privados o embarcaciones particulares. La convocatoria es para el domingo 1 de febrero. Recomiendan llevar repelente, agua y alimento. El Parque aún no cuenta con proveeduría.