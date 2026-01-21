"Nos sentimos desprotegidos": vecinos de barrio Nueva Esperanza reclaman presencia del Estado

Vecinos del barrio Nueva Esperanza expresaron su preocupación por la creciente inseguridad y el abandono que, aseguran, atraviesa la zona desde hace tiempo. Robos en viviendas, autos y en la vía pública, falta de patrullaje policial, situaciones de violencia contra el sereno, calles en mal estado y yuyales altos forman parte de un panorama que describen como crítico.
"Nos sentimos muy desprotegidos, abandonados, sin seguridad", resumió Lucas, uno de los vecinos que tomó la palabra este martes por la tarde, cuando decidieron convocar a los medios en la esquina de Pasaje 38,5 y calle Piedrabuena, donde hay una garita.
Según contaron, los hechos delictivos ocurren a cualquier hora del día. "Estamos sufriendo muchos hechos delictivos, tanto en los hogares como en los autos que quedan en la calle, incluso cuando vamos a tomar el colectivo. No hay un horario", señaló Lucas, y advirtió que en el barrio "no hay presencia policial, no hay patrullaje" que disuada a las personas que causan estos problemas.
Un grupo de vecinos se autoconvocó para contar lo que están padeciendo. Foto: Manuel Fabatía
El vecino sostuvo que la falta de control genera una sensación permanente de miedo. "Los delincuentes manejan el barrio a su manera, no le tienen miedo a nada. Nosotros estamos presos en nuestra propia casa, no tenemos libertad para salir", afirmó. A ese panorama se suma el deterioro del espacio público: "Las calles, las plazas, los terrenos están con yuyales muy altos, no hay limpieza en ningún sitio. El barrio está muy abandonado".
"Sereno atacado"
En la misma línea, Delia -otra vecina- describió situaciones concretas que profundizan el reclamo. "El barrio está abandonado: yuyales, calles en mal estado, el colectivo no hace el recorrido normal", enumeró. También alertó sobre hechos de violencia: "Al sereno que habíamos contratado lo amenazaron con un arma blanca, y no es la primera vez; lo tienen a las corridas. A mí me entraron en el patio, tienen una impunidad total".
Otra esquina con falta de mantenimiento. Foto: Manuel Fabatía
Los vecinos pidieron públicamente ser escuchados por las autoridades y reclamaron que se acerquen a recorrer el barrio. "Queremos hablarle a los políticos que cuando necesitan el voto se acercan, pero después se olvidan de lo que prometen", expresó Lucas. Si bien destacaron obras y mejoras en otros sectores de la ciudad, pidieron igualdad en la atención: "Apoyamos el crecimiento de la ciudad, pero no dejemos de lado el norte. Somos vecinos y nos faltan iluminación, mantenimiento y muchas cosas".
El pedido final fue directo: mayor seguridad, limpieza, servicios y presencia del Estado. "Que no se olvide el intendente del vecino", concluyó Lucas, en nombre de quienes aseguran vivir hoy con miedo y sensación de abandono en Nueva Esperanza.