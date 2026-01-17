Inconveniente sanitario

Desborde cloacal en barrio El Pozo: vecinos de Manzanas 3 y 4 reclaman una "solución urgente"

Vecinos indicaron que el problema comenzó hacer más de 10 días y que, pese a reiterados reclamos, aún no hubo una solución. Además del olor nauseabundo, el líquido corre por las veredas y un desagüe pluvial a cielo abierto.